La Roda renueva el convenio de coordinación del Sistema VioGén-2

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa; y el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, han firmado la renovación del Protocolo de Coordinación y Colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local del municipio en materia de violencia de género que incluye las novedades de la Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La Roda fue la primera localidad en adherirse al sistema VioGén en el 2021 con el objetivo de aunar esfuerzos para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Con la nueva firma del Procedimiento Operativo del Sistema VioGén-2 se introducen modificaciones en los criterios de asignación de casos y en la gestión de situaciones complejas, para reforzar la protección a las víctimas y mejorar la coordinación entre los cuerpos policiales.

Miguel Juan Espinosa ha agradecido al alcalde su compromiso contra la violencia de género y la excelente coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Local y el área de Igualdad del Ayuntamiento, y ha subrayado que “el objetivo es poner el foco en la víctima, estableciendo un seguimiento compartido entre Guardia Civil y Policía Local de la localidad, que se repartirán los casos con mayor eficacia”. Ha añadido además que “esta firma demuestra compromiso con la protección de las mujeres y los menores frente a otras localidades que se aferran a inexistentes dificultades que no son sino excusas para no adherirse al sistema VioGén”.

El alcalde ha agradecido al subdelegado y al coronel jefe de la Comandancia de Albacete; Jesús Manuel Rodrigo, su presencia en el municipio, y ha destacado que, con la firma de esta mañana, "renovamos el compromiso de La Roda en la lucha contra la violencia de género, una lacra social que debemos combatir entre todos, uniendo fuerzas, y para proseguir con la colaboración entre instituciones y las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", y ha añadido para concluir “que los servidores públicos estamos para proteger en este caso a las mujeres, y por eso nos enorgullecemos de haber sido el primer municipio de Albacete que se adhirió al sistema Viogén y ahora transcurridos cuatro años de volver a renovarlo”.