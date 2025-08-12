La Roda, declarado ‘Municipio Turístico’ de Castilla La Mancha

El alcalde, Juan Ramón Amores, se ha mostrado muy contento después de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha haya publicado la orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por las que se declara como Municipio Turístico a la localidad de La Roda (Albacete).

“Hemos hecho una apuesta por el turismo tanto de La Roda, como de la comarca, y este reconocimiento refrendará nuestra acción decidida por atraer a visitantes y personas de cualquier punto del mundo”, ha asegurado Amores.

De esta forma, ha señalado, “cuando hablamos de la campaña ‘Presume de lo tuyo, presume de tu pueblo’, no es un simple lema”, añadiendo que en la localidad se cuenta con “el mejor torneo de minibasket del mundo, el mejor torneo de Ajedrez de España, la mayor colección de libros relacionados con la gran obra de Cervantes, gastronomía de primer nivel, el museo al aire libre del gran escultor contemporáneo Rafael Canogar, uno de los dulces más famosos de nuestra geografía, como son los Miguelitos o la pintura como seña de identidad de nuestra localidad, a través de la mirada de grandes como Antonio Carrilero, sin olvidarnos de nuestro rico patrimonio con la Iglesia de El Salvador o la recuperada Posada del Sol”, y todo esto se incluye en nuestro Plan Estratégico del Turismo.

“Por todo esto y mucho más, nuestro objetivo es dar alternativas al visitante para que no solo seamos tierra de paso, sino que la gente pruebe nuestra gastronomía, tenga posibilidad de pernoctar aquí y enamorarse de nuestra tierra y nuestra gente”.

De esta forma, esta declaración se concede a La Roda en base a la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, que señala en su artículo 46 bis que se considera Municipio Turístico a aquel que cumpla los requisitos que reglamentariamente se establezcan y entre los cuales deberán figurar la población turística asistida, el número de visitantes y la oferta turística, así como un plan municipal de calidad turística que contemple las medidas de mejora de los servicios y prestaciones.

Para dicha declaración se han tenido en cuenta las actuaciones en relación con los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a la población turística asistida, y los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo y “en todo esto La Roda cumple”, ha asegurado el alcalde.

Cabe recordar que fue el 19 de noviembre del pasado año cuando la consejería registró el escrito del Ayuntamiento de La Roda, acompañado de la documentación procedente, solicitando la declaración de Municipio Turístico para la localidad, siendo el 3 de julio de 2025 cuando la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía elaboró propuesta de resolución, indicándose la conformidad en la declaración.