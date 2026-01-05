La riqueza micológica de la provincia ilustra el calendario de la Diputación

El vicepresidente de la Diputación de Albacete y de la Junta Rectora del Instituto de Estudios Albacetenses (IEA) ‘Don Juan Manuel’, Fran Valera, ha presentado el calendario que la institución provincial ha editado para el año 202 que, un año más, está dedicado a poner en valor el patrimonio cultural y natural de la provincia a través del trabajo del Instituto de Estudios Albacetenses y que, en esta ocasión, centran su temática en la micología de la provincia de Albacete.

El calendario ha sido elaborado con el asesoramiento científico del IEA y cuenta con la aportación, por ejemplo, del botánico José Fajardo Rodríguez, formador del Aula de la Naturaleza de la Universidad Popular y miembro del propio Instituto, quien ha destacado que las setas son “una parte muy desconocida del patrimonio natural albacetense”.

Tal y como ha explicado, la micología va mucho más allá de la comestibilidad o toxicidad de algunas especies, ya que la diversidad de hongos que alberga la provincia es extraordinaria, con una amplia variedad de formas, tamaños y colores que emergen en montes y pastizales cuando las condiciones ambientales son favorables.

Los bosques mediterráneos de Albacete —encinares, pinares o jarales— acogen una de las comunidades de hongos más ricas y diversas del mundo. Sin embargo, de las más de mil especies que pueden encontrarse en la provincia, este calendario recoge tan solo una docena, como una muestra representativa y divulgativa de este valioso patrimonio natural.

Aunque otoño y primavera son las estaciones más propicias para la aparición de setas, la selección del calendario 2026 se ha distribuido a lo largo de todo el año, con el objetivo de reflejar la fenología —siempre variable y dependiente de las lluvias— de algunos de los hongos más característicos del territorio albacetense.