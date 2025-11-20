Rigoberta Bandini, Marlena, Ginebras, Hoonine y Aguacate y Mango, en el Antorchas 2026

El Festival Antorchas, que celebrará su quinta edición del 18 al 20 de junio de 2026, en el Recinto Ferial, suma a Rigoberta Bandini, Marlena, Ginebras, Hoonine y Aguacate y Mango al cartel del que ya conociamos a otros artistas como La M.O.D.A., Carlos Ares, Elyella, Ojete Calor, Sidecars, Zahara Rave y Vuelo Fidji.

Cinco propuestas musicales femeninas de primer índole y máximo interés se suman al primer avance de cartel de un festival que apuesta denodadamente por el mejor talento nacional sin distinciones.

Así Antorchas 2026 descubre parte de su cartel para esta quinta edición que pondrá, una vez más, a Albacete en el mapa del mejor festivaleo nacional. Una apuesta ya consolidada por el pop, rock y la mejor electrónica desde su vertiente más indie, divertida y variopinta.

Próximamente se conocerá más sobre este festival que recordamos, también fusiona la música con la gastronomía, y en cuanto a los abonos, ya están a la venta.