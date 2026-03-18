El Rey, la Agencia Europea de Defensa y la OTAN visitan en Albacete las jornadas de tecnología militar BACSI

La Base Aérea de Albacete ha recibido este miércoles la visita del Rey Felipe VI, miembros de la Agencia Europea de Defensa y el Comité de Aviación de la OTAN, quienes han asistido a la sesión inaugural de las jornadas de demostración tecnológica militar BACSI (Base Coordinada, Sostenible e Inteligente).

Las jornadas, que transcurren del 16 al 20 de marzo, con las principales actuaciones concentradas este miércoles y jueves, albergan diferentes demostraciones y casos de innovación tecnológica aplicada a la defensa y la aeronáutica, así como un centenar de expositores de empresas, universidades e instituciones.

Este miércoles, además, ha tenido lugar una reunión de la Agencia Europea de Defensa con expertos sobre la impresión 3D en el entorno militar y un encuentro del foro de autoridades militares de la aeronavegabilidad europea en situaciones de crisis.

El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Braco, ha señalado que las jornadas "son un espacio de colaboración público privada que aprovecha el conocimiento de nuestras universidades y el potencial de las empresas españolas" con el objetivo principal de "hacer nuestras bases más operativas, eficientes y seguras", tratando áreas como la digitalización, la IA, la eficiencia energética o la conectividad.

Braco ha reseñado que BACSI es un "motor de innovación para la industria nacional que va mucho más allá de la defensa", gracias a ser un punto de conexión de distintas tecnologías punteras.

El director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa (AED), André Denk, ha visto las jornadas como un ejemplo que "demuestra el fuerte compromiso de España con la defensa europea y la innovación tecnológica" y ha agradecido a la ministra Margarita Robles, que también ha participado en la inauguración, por ser uno de los países que más han apoyado a la AED.

Denk ha concluido el discurso inaugural describiendo el nuevo escenario de seguridad europeo, que se enfrenta en sus fronteras "a desafíos mayores y menos previsibles", citando como ejemplo la presión rusa sobre Ucrania.

"Europa debe estar preparada para actuar y defenderse y ninguna nación puede hacerlo por sí misma. La colaboración no es una opción, es una necesidad" ha asegurado el director de la AED, quien ha pedido a todos los países europeos realizar un ejercicio de "responsabilidad compartida".