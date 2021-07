Revisar correctamente el coche antes del viaje es clave para que nada arruine tus vacaciones

Las restricciones en los desplazamientos de los últimos meses han hecho que los vehículos no se hayan movido como es lo habitual a lo que hay que sumar que muchos no han pasado las revisiones oportunas recomendadas por el fabricante, las que son aconsejables o que incluso no hayan pasado la Inspección Técnica de Vehículos, por lo que podrían no estar preparados para los desplazamientos de largo recorrido propios que se realizan en verano. Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, enumera qué elementos del vehículo se deben revisar especialmente antes de un viaje largo y hace hincapié en la importancia de que el automóvil esté en perfectas condiciones antes de ponerse en la carretera.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé millones de desplazamientos de largo recorrido durante este verano. Y es que el fin de las limitaciones y restricciones a la movilidad que se han sucedido durante todo el año hacen que los españoles quieran disfrutar más que nunca de unos días de ocio.

Antes de realizar un viaje se deben revisar determinados elementos del vehículo, especialmente si éste ha estado parado durante mucho tiempo. Hay que prestar especial atención a:

1. Verificar el nivel de aceite y rellenarlo en caso de ser necesario.

2. Comprobar el buen estado de los filtros de aceite, de habitáculo, de aire y de combustible.

3. Los niveles de los líquidos de la dirección asistida, limpiaparabrisas, anticongelante y líquido de frenos.

4. Estado de los neumáticos. Si el vehículo ha estado estacionado mucho tiempo, los neumáticos se pueden haber deformado. Hay que comprobar la profundidad del dibujo (Norauto recuerda que la mínima legal para poder circular es de 1,6 mm) y la presión de las ruedas (se deben seguir las indicaciones del fabricante teniendo en cuenta siempre la carga del vehículo). Además, los neumáticos no pueden tener abultamientos, cortes, desgastes irregulares o grietas.

5. Hay que revisar todas las luces (posición, cruce, largo alcance, antinieblas, luces de freno e intermitentes) y comprobar el buen estado de las escobillas.

6. Se debe verificar el estado de las pastillas y discos de freno, así como los amortiguadores de suspensión.

7. El aire acondicionado debe revisarse siempre que no funcione adecuadamente, no enfríe lo suficiente o se desprendan malos olores. De forma preventiva, se recomienda la carga de aire cada dos años, dependiendo del uso.

8. La batería debe estar en perfecto estado. Se recomienda llevar pinzas o un cargador. Norauto recuerda que la batería es uno de los elementos que más sufre con el calor y con los estacionamientos prolongados. Si se observa que el coche no arranca, probablemente se deba a un fallo en la batería. Se recomienda contar con un cargador. Si es una batería con más de cinco años, es recomendable cambiarla. La compañía ofrece Easy Battery, un servicio de entrega e instalación de batería a domicilio.