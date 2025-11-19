Regresan las Jornadas de la Croqueta

La concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, ha animado a los albaceteños y visitantes a disfrutar de la III edición de ‘Croqueteando por Albacete’ que, del 20 de este mes al 8 de diciembre, patrocinada por el Ayuntamiento, tendrá lugar en 80 establecimientos hosteleros de la capital, 6 más que en la pasada edición, para dinamizar un sector que es estratégico para nuestra economía, así como para la generación de empleo y la promoción de nuestra ciudad.

Una iniciativa que, tal y como ha recordado la concejala, se enmarca dentro del convenio anual de colaboración que el Ayuntamiento mantiene con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, APEHT, para promocionar la ciudad a través de la gastronomía y apoyar al sector hostelero y a los grandes profesionales con los que cuenta.

En cuanto a los días, se celebrarán de 20 al 23 de este mes, del 27 al 30 noviembre, y del 4 al 8 de diciembre, al precio máximo de 2,50 euros (bebida excluida), en horario de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.

En este sentido, Begoña Garijo, gerente de la APEHT, ha asegurado que, en el caso de ‘Croqueteando por Albacete’, el incremento de participantes que se registran año tras año demuestra el interés creciente que esta iniciativa despierta entre los albaceteños, recordando el aumento en 20 participantes que se produjo en la segunda edición, con respeto a la primera, así como los seis más que se han animado a participar en esta III edición.

La gerente de la APEHT ha explicado que un año más cuando un cliente rellene el pasaporte adjunto con los sellos de 8 establecimientos diferentes que participen en las jornadas, podrá depositarlo en la sede de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (C/Mariana Pineda, 28), en la oficina de turismo de Albacete en la Plaza del Altozano o remitirlas por correo a una de estas dos direcciones para participar en el sorteo de 10 cheques-regalo por valor de 50 euros, cada uno, que podrán canjearse por degustaciones en alguno de los establecimientos participantes, siendo la fecha de entrega de pasaportes es hasta el 26 de diciembre de 2025. El ganador se escogerá por votación popular.