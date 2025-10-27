Regresa este mes de noviembre la Semana Micológica de Albacete

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, presentó la 29ª Semana Micológica de la Universidad Popular, que se celebrará del 3 al 8 de noviembre, junto a la directora de la UP, María José Jiménez; el director del Jardín Botánico, Pablo Ferrandis; José Fajardo, profesor del Aula de la Naturaleza de la UP; y José García, presidente de la Sociedad Micológica de Albacete.

La responsable municipal destacó la relevancia de esta cita, organizada por la Universidad Popular en colaboración con la Sociedad Micológica de Albacete y el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, porque “detrás de la Semana Micológica hay investigación, hay educación ambiental, hay salud y hay cultura compartida”. En este sentido, ha puesto en valor la trayectoria de la UP, a la que definió omo “una de las mejores expresiones de lo que significa democratizar la cultura, acercarla a todas las personas y convertirla en un espacio de encuentro y aprendizaje”.

Serrallé agradeció la implicación de todas las entidades colaboradoras y ha subrayado que “esta Semana Micológica es un ejemplo de cómo entendemos la cultura: abierta, diversa, vinculada al territorio y comprometida con el futuro, una cultura que enseña, que divierte, que conecta generaciones y que convierte a Albacete en un lugar de aprendizaje”, invitando a toda la ciudadanía a participar.

La 29ª Semana Micológica contará con una amplia programación. En la Casa de la Cultura José Saramago se inaugurará el lunes 3 de noviembre, a las 19:30 horas, la exposición ‘No todas son iguales’, que podrá visitarse hasta el 6 de noviembre y que mostrará vitrinas con setas, fotografías, libros, dibujos, cultivos y colecciones en resina, además de presentar el póster divulgativo ‘Tricolomas de Albacete’.

El ciclo de conferencias se celebrará en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura José Saramago, a las 20 horas, con entrada libre. El lunes 3, la directora del Real Jardín Botánico de Madrid, María Paz Martín Esteban, hablará sobre ‘Hongos gasteroides’. El martes 4, Ibai Olariaga Ibarguren, de la Universidad Rey Juan Carlos, ofrecerá la conferencia ‘Tricolomas’. El miércoles 5 tendrá lugar un “show cooking” a cargo del chef Luis Alberto Simón, del restaurante El Cenador de Soria.

El viernes 7, la programación se trasladará al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha con la jornada ‘Hongos y ecosistemas’. A las 16:30 horas se realizará una visita guiada y, a continuación, se celebrará la entrega de premios del Concurso de Fotografía Micológica y la inauguración de la exposición con las imágenes seleccionadas. Además, se presentará el cuaderno ‘Tricolomas de Albacete’.

El sábado 8 tendrá lugar la tradicional excursión micológica, con comida de picnic en el campo. Las inscripciones, abiertas a partir del 28 de octubre hasta completar plazas, tendrán un coste de 15 euros y podrán formalizarse en las oficinas de la Universidad Popular, en la Casa de la Cultura José Saramago.

La Semana Micológica incluirá también el certamen infantil de dibujo, en el que los más pequeños podrán mostrar cómo ven las setas a través de sus ojos, dejando sus trabajos en la exposición durante toda la semana. Entre todos los dibujos se elegirá uno que recibirá un obsequio.