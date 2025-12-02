Regresa el Concurso Digital ‘Belenes en Casa’ para promover la creatividad familiar y la tradición navideña

El Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Cultura, ha impulsado una nueva edición del Concurso Digital ‘Belenes en Casa 2025’, una convocatoria que va a aprobar la Comisión de Cultura y que busca mantener viva una de las tradiciones más queridas de la Navidad albaceteña y promover la participación de las familias en torno a la creación artística y simbólica de los nacimientos.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha destacado la importancia de este concurso como “una forma de mantener encendida la llama de nuestras tradiciones, uniendo a las familias alrededor del arte, la fe y la creatividad”, añadiendo que “desde el Ayuntamiento queremos que cada hogar albaceteño sienta que puede ser parte activa de la Navidad Cultural”. En esta línea, ha subrayado, además, que “la cultura popular también se construye desde casa y los belenes son una de las manifestaciones más bellas de esa unión entre tradición, arte y convivencia”.

En el concurso podrán participar las familias residentes en el término municipal de Albacete y sus pedanías, con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y fomentar la creatividad en el ámbito doméstico, premiando la originalidad, el ingenio, la calidad artística y la fidelidad a la tradición. Las familias interesadas podrán enviar una fotografía o un vídeo de su belén (de hasta dos minutos de duración) al correo electrónico festejos@albacete.es entre el 9 y el 22 de diciembre de 2025 hasta las 14:00 horas. Las fotografías o videos deberán enviarse sin firmas, logotipos ni marcas de agua, junto con los datos de contacto de la familia participante. Los belenes podrán ser de cualquier formato, incorporando materiales naturales, figuras articuladas, iluminación o efectos visuales, siempre dentro del espíritu navideño.

Los belenes participantes serán difundidos a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Albacete, los canales de la Asociación de Belenistas El Buen Pastor y otros medios que la organización considere oportunos. Además, el Ayuntamiento podrá incluir las obras en exposiciones físicas o digitales, garantizando el reconocimiento a sus autores.

El jurado estará formado por un técnico del Servicio de Cultura, un representante de la Asociación de Belenistas “El Buen Pastor”, un especialista en arte o diseño de la Universidad Popular, un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) y la persona ganadora del concurso del año anterior. Los criterios de valoración incluirán, entre otros, la originalidad, el uso de materiales, la presentación artística, la calidad técnica, el ingenio y la complejidad del montaje.

En caso de ser necesario, el Jurado podrá visitar los domicilios para valorar las obras in situ, previa cita con los participantes.

Los premios establecidos son de 250 euros para el primer clasificado, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercero, y la entrega de premios se celebrará el 9 de enero de 2026 en el Museo Municipal de Albacete. Asímismo, el Ayuntamiento de Albacete se reserva el derecho de exposición y reproducción de las obras premiadas o participantes, citando siempre la autoría, y podrá compensar a los autores por los costes de montaje en caso de exposición.