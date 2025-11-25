Los regadíos de Socovos recibirán 66.500 euros en ayudas regionales

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, acompañado por el responsable de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, inauguraron en Socovos las obras de mejora de las comunidades de Regantes ‘El Cañar’ y ‘Fuente del Caunial’, que han contado con notables ayudas del gobierno regional para mejorar sus sistemas de riego. No en vano, las actuaciones han podido acometerse gracias a una subvención regional de 66.500 euros que ha impulsado una inversión total de 81.000 euros.

Previo a la visita, Ruiz Santos y Sáez tuvieron la oportunidad de mantener una reunión con el alcalde de la localidad, Francisco García, y con los presidentes de ambas Comunidades de Regantes, en la que pusieron de manifiesto la preocupación del Gobierno Regional por las pequeñas superficies de regadío tradicionales ubicadas en municipios rurales, que son fundamentales para el desarrollo de los municipios. Asimismo, recordaron el peso que los regadíos tradicionales tienen en Albacete incidiendo en que, de los 68 proyectos de ayudas aprobados a nivel regional, 55 corresponden a la provincia. Territorio que, en conjunto, está recibiendo 25,2 millones de euros impulsando así una inversión superior a los 32 millones de euros y beneficiando a 11.686 agricultores con impacto en unas 15.000 hectáreas.

Además, durante el encuentro también se puso en valor la figura de los regantes y el esfuerzo que estos vienen realizando para mejorar el regadío, preservar un legado histórico, tradicional y etnográfico, al tiempo que generan riqueza y contribuyen a fijar población rural y a mantener con vida los pueblos en los que se desarrollan.

Ayuda al 90 por ciento de la inversión

Con una ayuda del 90 por ciento de la inversión, por tratarse de regadío tradicional, la comunidad de regantes ‘El Cañar’ (que agrupa a 30 socios comuneros y gestiona 21,4 hectáreas) ha podido sustituir acequias deterioradas por otras nuevas en espacio de 105 metros. Además, las ayudas regionales también han contribuido al vallado e impermeabilización de un pequeño embalse (gracias a la instalación de una lámina de PVC).

Por su parte, la comunidad de regantes ‘Fuente el Caunial’ ha avanzado importantes pasos en su proyecto de modernización gracias a la sustitución de tramos de acequia por tuberías de polietileno (1.369 metros), a la impermeabilización de la balsa existente, y a la instalación de una estación meteorológica y de un contador hidráulico. ‘Fuente el Caunial’ agrupa a 26 socios comuneros y gestiona 9,1 hectáreas de regadío y ha recibido una subvención regional del 70 por ciento del coste de las actuaciones por comprender las mismas mejoras en la modernización.