Feria

El Recinto Ferial contará con un vallado para garantizar la seguridad de los viandantes en Feria

El vallado también tiene como objetivo facilitar los trabajos previstos de cara a la Feria 2025

Onda Cero Albacete

Albacete |

El Recinto Ferial contará con un vallado para garantizar la seguridad de los viandantes en Feria
El Recinto Ferial contará con un vallado para garantizar la seguridad de los viandantes en Feria | Ayuntamiento de Albacete

El concejal de Feria, Francisco Navarro, ha informado del vallado que el Ayuntamiento ha instalado en el entorno del Recinto Ferial con el objetivo de garantizar la seguridad de los viandantes y facilitar los trabajos previstos de cara a la Feria de Albacete, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Francisco Navarro ha asegurado que “desde el Equipo de Gobierno estamos trabajando de manera intensa en la preparación de nuestra Feria desde que finalizó la del pasado año para que siga siendo una de las mejores cartas de presentación de nuestra ciudad, un imán de atracción de turistas y un claro motor generador de economía y empleo en Albacete”.

Según ha explicado el concejal, este vallado permanecerá hasta las fechas próximas a la Feria que cada año celebramos en septiembre en honor a la Patrona de la ciudad, la Virgen de Los Llanos, como medida de seguridad para prevenir cualquier incidente no deseado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer