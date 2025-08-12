Rechazo a la construcción de un macrovertedero cerca de La Gineta y Barrax

En Albacete se ha conocido la noticia de que una empresa de esta localidad ha presentado un proyecto para construir un macrovertedero, que gestionaría miles de toneladas de residuos de amianto, almacenándolas en una serie de depósitos construidos en terrenos agrícolas de especial protección, en una finca dentro del término municipal pero muy próxima a la localidad de La Gineta, junto a la carretera que une esta localidad con la vecina Barrax. Esta información ha causado una gran inquietud en los vecinos de las mismas y de nuestra propia ciudad, por donde pasarían cada año cientos de camiones con esa peligrosa mercancía.

El término amianto o asbesto, hace referencia a una serie de productos industriales obtenidos de minerales fibrosos del grupo de los silicatos, que han sido ampliamente utilizados durante décadas en multitud de aplicaciones, sobre todo en la construcción, en algunas actividades industriales o en la fabricación naval. Sin embargo, desde hace más de veinte años su uso ha decaído notablemente, debido a los graves riesgos de su exposición a la salud, tanto en el manejo y producción como en los materiales resultantes de su utilización y los restos o residuos que se derivan, tanto por la degradación como la fractura, trituración o la manipulación de los mismos. Se asocian directamente con los riesgos de multitud de tipos de cáncer de pulmón, por la inhalación de las fibras que se desprenden en estos procesos. Las enfermedades que causa están bien caracterizadas como riesgos laborales, y además sociales, y son debidas al contacto con la ropa u objetos usados en su manipulación.

Por estas razones, la gestión de los residuos procedentes de los materiales con amianto se ha convertido en un problema de muy difícil gestión, que debe ser realizado por personas muy cualificadas y empresas bien acreditadas.

Por parte del Ayuntamiento de Albacete, el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha afirmado que el Consistorio se desvincula de este proyecto además de no apoyarlo.