Las rebajas de enero generarán 7.185 contratos en CLM, un 5,8% más que en 2025

Randstad ha publicado sus previsiones de contratación para la campaña de rebajas de enero y febrero de 2026 para los sectores del transporte y la logística, además del comercio.

En Castilla-La Mancha se registrarán 7.185 firmas, un 5,8% más que en el año anterior (6.790). Por provincias, destaca Toledo, que firmará 2.740 vacantes, un 8,3% más que en 2025, seguido de Guadalajara con 2.575 firmas, un 6,4% más. Por detrás de estas provincias, se situarán Albacete (+3,8%), Cuenca (+1,1%) y Ciudad Real, que firmará 680 nuevos contratos, la misma cifra que el año pasado.

“La contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio en uno de los momentos importantes del año”, señala Juan Muñoz, director general de Trabajo Temporal de la zona centro de Randstad.

En el conjunto del mercado laboral esta campaña generará un total de 143.495 contrataciones, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior, cuando se registraron 139.950 contratos.

El sector del transporte y la logística continúa siendo el principal generador de empleo en esta campaña, con 79.760 contratos previstos, lo que representa el 55,6% del total, aunque experimentará un ligero descenso del 3,8% en el volumen de contratación. Por el contrario, el comercio experimenta un importante repunte en la contratación, del 11,7%, hasta las 63.735 firmas.

[[H2:¿Qué CCAA van a generar un mayor número de contratos?]]

En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, acumulando en conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.

A nivel nacional, La Rioja se posiciona como la comunidad autónoma con el mayor crecimiento porcentual, con un incremento del 8,9%, alcanzando las 735 contrataciones. Le siguen, Comunidad Valenciana (6,9%), precisamente Castilla-La Mancha (5,8%) y Canarias (5%).to

Durante esta campaña, los sectores de comercio y logística siguen mostrando una gran actividad. En el ámbito comercial, que ha mantenido un comportamiento sólido en los últimos años, se seguirá buscando talento para puestos como dependientes, promotores, azafatos, perfiles comerciales y de atención al cliente, tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce.

Se valorará especialmente la cercanía en el trato con el cliente y las habilidades comunicativas de los profesionales. Entre las competencias más demandadas destacan el manejo de herramientas y plataformas digitales.

En cuanto a la logística, los perfiles con mayor demanda serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas. La flexibilidad, la capacidad de adaptarse a distintos entornos y el dominio de competencias tecnológicas serán esenciales para cubrir las necesidades del sector durante este periodo.