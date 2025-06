La Real Academia de Medicina de CLM incorpora como académico de honor al Dr Enrique Moreno, Premio Principe de Asturias

La Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha ha incorporado como académico de honor del doctor Enrique Moreno González, Premio Príncipe de Asturias, que impartirá la lección de ingreso titulada “Avances en el trasplante de órganos adbominales sólidos. Modificaciones. Nuevas indicaciones y futuras perspectivas”.

Nacido en Madrid, la vocación del doctor Enrique Moreno se gestó desde sus primeros años de formación, consolidándose con una brillante carrera que lo llevó a ocupar la cátedra de Cirugía General y Aparato Digestivo en la Universidad Complutense de Madrid, y a dirigir durante décadas el Departamento de Cirugía del Hospital Doce de Octubre, donde formó a generaciones de cirujanos y marcó un antes y un después en la cirugía en España.

El presidente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, Pedro Tárraga, destacó de su figura que “fue pionero en múltiples técnicas, innovador incansable y riguroso clínico, siendo especialmente reconocido por su liderazgo en el campo del

trasplante hepático y la cirugía oncológica compleja”. Es más, en opinión del doctor Tárraga “su contribución al desarrollo y perfeccionamiento de estas técnicas ha tenido un impacto directo en la vida de miles de personas”.

El nuevo académico de honor de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, autor de numerosas publicaciones científicas, tratados y manuales de referencia, al tiempo que también ha destacado como defensor del humanismo médico, del valor de la compasión, del respeto al paciente y del compromiso ético como pilares fundamentales del ejercicio profesional.

A todo ello se une que su figura ha sido reconocida con la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (en representación del equipo de trasplantes hepáticos), y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, entre otros innumerables galardones.

“Pero quizá su mayor legado reside en la huella indeleble que ha dejado en las personas que han tenido el privilegio de trabajar a su lado, de aprender de su magisterio y de compartir su visión de la medicina como arte, ciencia y servicio”, señaló el presidente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha.

Desde la primera toma de posesión de los primeros académicos en 2021 hasta ahora la institución ya cuenta con 25 académicos de número, a los que se sumarán otros tres más de nueva incorporación tal y como ya se acordó y publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que están pendientes de tomar posesión de sus cargos; otros cinco correspondientes, que ahora serán 10 con los cinco nuevos autorizados y cinco honorarios, con la llegada de Juan Carlos Izpisúa, y ahora del doctor Enrique Moreno.

El homenajeado ha expresado su satisfacción y honor por el nombramiento de académico de honor, especialmente a su presidente, “a cuya amistad y confianza, debo este gran honor, que hoy se me hace llegar como un regalo que guardaré siempre conmigo para que me sirva de iluminación y no me aparte del camino que mantenga mi espíritu en beneficio de los demás”.