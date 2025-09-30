Reabre un nuevo albergue turístico en Almansa

El nuevo albergue turístico de la Casa del Llavero ya reabierto su puertas tras la rehabilitación integral del histórico edificio situado en el Pantano, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Almansa.

La alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, ha mostrado su satisfacción por la culminación de esta actuación, que ha calificado como “una de las más importantes del Plan de Sostenibilidad Turística”. Ha recordado que la rehabilitación, con un presupuesto cercano a 580.000 euros, ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno de España, la JCCM, el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, que aportó 250.000 euros.

“Queríamos que el Pantano no sólo fuera un lugar de paseo y de descanso, sino un espacio donde vivir experiencias deportivas, culturales y también de convivencia. Por eso creíamos necesario dotarlo de un lugar donde poder pernoctar y disfrutar de las actividades que ofrece. La Casa del Llavero es ese espacio y, desde mañana, ya podrá reservarse a través de la web de Almansa Turística o en la Oficina de Turismo, para ser utilizada a partir del 17 de octubre”, ha anunciado Callado.

Además, ha avanzado que el Plan de Sostenibilidad contempla otras actuaciones en marcha, como el afianzamiento de la ladera oeste del Castillo de Almansa —priorizando la seguridad— y el ajardinamiento del entorno del monumento, que completarán el proyecto.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha recordado que la institución provincial decidió sumarse al Plan de Sostenibilidad en abril de 2024, con una aportación de 250.000 euros, “convencidos de que Almansa es uno de los municipios con mayor potencial turístico de toda la provincia”.

“Hace un año veíamos un edificio vacío y había que echarle imaginación para soñar con lo que hoy ya tenemos delante. Por eso quiero felicitar al arquitecto y a la empresa por el magnífico trabajo realizado, y al Ayuntamiento por la visión de convertir la Casa del Llavero en un recurso turístico de primer nivel”, ha señalado.

Cabañero ha insistido en que “este albergue no es solo un edificio rehabilitado: es un recurso que atraerá visitantes, generará empleo y servirá de escaparate para que quienes lleguen hasta aquí conozcan también el pantano, el castillo, la gastronomía y los vinos de Almansa, así como el patrimonio y la hospitalidad de toda la comarca”.

[[H3:Un recurso turístico con capacidad para 26 personas]]

El nuevo albergue de la Casa del Llavero dispone de 26 plazas, con dormitorios en la planta superior y, en la baja, una sala polivalente y un dormitorio adaptado, con sistema de acceso digital. Se destina tanto a viajes escolares como a grupos privados, complementando las infraestructuras ya existentes en el Pantano.

Con esta inauguración, Almansa da un paso más en su estrategia de consolidarse como destino turístico sostenible, en el marco de un Plan de Sostenibilidad dotado con 1,9 millones de euros que continuará con nuevas actuaciones en el Castillo y su entorno.