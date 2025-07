La Ramona, de Almansa, restaurante ganador en el Concurso Nacional‘Ajo Morado Las Pedroñeras’

Luis Antonio Navalón del Restaurante La Ramona en Almansa (Albacete) elaboró un ‘Pollo al ajillo’ y se ha proclamado ganador del XV Concurso Nacional de Cocina Ajo Morado de Las Pedroñeras llevándose un premio de 2.000 euros. Los segundos fueron Nerea Bescos y Sergio Molina del Restaurante El Doncel (Sigüenza-Guadalajara) con su receta ‘Panna Cotta de ajo morado y mollejas fritas’, que recibió 1.000 euros, y el tercer lugar lo ocupó Juan José López del Restaurante La Posada de Higueruela (Higueruela-Albacete) que compitió con un ‘Merengue ajo asado, melificado de helado de ajoblanco, miel de ajo fermentado, gel de limón y agua de tomate con su espuma’ y se lleva 500 euros.

Las primeras palabras del ganador fueron para expresar su satisfacción por la victoria y “la verdad es que no me lo esperaba porque yo he venido sólo a participar, pero también a estar reunidos como amigos y compañeros del oficio”. Sobre todo, “estoy aquí para disfrutar de lo que me gusta que es la cocina y especialmente el ajo morado de Las Pedroñeras porque es un producto que me encanta”. El presidente del jurado fue Jesús Segura del Restaurante Casas Colgadas en Cuenca y Estrella Michelin quien dijo que “los participantes lo habían puesto muy difícil para elegir a un ganador”. Sin embargo, “se ha llevado el gato al agua porque ha sido el que mejor aplicó el concepto de cocinar de una forma especial con el ajo morado de Las Pedroñeras’.

En el Jurado de Mesa se encontraban: Pablo Martínez (Restaurante Eszencia en Cartagena) y delegado Eurotoques en la Región de Murcia; Carlos Torres (Restaurante Capricho de los Torres en Villacañas) y delegado provincial de Eurotoques Toledo; y Jesús Quiros, (Obrador La Rosa en Alcázar de San Juán), Premio Nacional y Máster Chocolate 2025. Por su parte, los jurados de cocina fueron: Yolanda Fernández (Restaurante La Cátedra en Alcalá de Henares, y Daniel Lillo, I+D de la Abuela Cándida.

El alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa; el concejal de Agricultura, Vicente Antonio Hergueta junto a la presidenta de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, María José Arellano, entregaron los premios. El resto de participantes en el XV Concurso Nacional de Cocina ‘Ajo Morado Las Pedroñeras’ fueron: Antonio González Navalón del Restaurante +Ideas (Higueruela-Albacete), que ya se alzó con la victoria hace tres años y que lo intentó de nuevo con una Sopa de Ajo ‘DIOR’; Carlos Augusto Arjona del Restaurante La Bonita (Albacete) que elaboró un ‘Bacalao en texturas con aguachile de mango’; y Ángel R.Tupa Vela del Restaurante Baru (Albacete) que elaboró un ‘Bacalao a baja temperatura a la Bilbaína’.