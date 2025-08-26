Ya se pueden adquirir las entradas para los tres conciertos benéficos enmarcados en el Festival Nacional de Bandas de Música ‘Feria de Albacete’

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la 112º edición del Festival Nacional de Bandas de Música ‘Feria de Albacete’ que se celebrará del 9 al 16 de septiembre en el Auditorio Municipal a las 22:00 horas.

La concejala ha estado acompañada por el director de la Banda Sinfónica Municipal, Luis Miguel Abello; la hermana superiora de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, Antonia Munera; la presidenta de Asprona, María Dolores Olivares y la responsable de comunicación de Cáritas Diocensana, Pilar González.

Serrallé ha subrayado el carácter solidario de varios de los conciertos, destacando que “la cultura en Albacete no solo emociona, también transforma, y este festival es un claro ejemplo, porque varios de los conciertos tendrán un fin benéfico, apoyando a entidades sociales como el Cotolengo, Cáritas o Asprona”.

La programación se abrirá el martes 9 de septiembre con la Banda Sinfónica Municipal de Albacete y el multiinstrumentista Abraham Cupeiro, que ofrecerán “Pangea”, un viaje sonoro a través de los instrumentos del mundo. Un concierto único cuya recaudación se destinará a la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, el Cotolengo.

La programación continua el miércoles 10, siendo el turno de la Unión Musical ‘Ciudad de Albacete’, bajo la dirección de Alberto Nevado Cortés, con un programa que enlaza pasodobles, zarzuela y composiciones contemporáneas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La Agrupación Musical de San Clemente, de Cuenca, llegará el jueves 11 con un repertorio que combina tradición e innovación, tras haber sido reconocida con el Primer Premio en el Certamen Nacional de Bandas ‘Ciudad de Málaga’. También en este caso, el acceso será libre hasta completar aforo.

El viernes 12 actuará la Banda Sinfónica Municipal de Madridejos, de Toledo, que celebra 140 años de historia con un programa titulado ‘De lo tradicional a lo contemporáneo’. La propuesta fusiona danzas populares con grandes paisajes sinfónicos e incluirá la participación de coros y danzas de la localidad. Será un concierto gratuito que une generaciones en torno a la música.

El sábado 13 llegará desde Valencia la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva, bajo la dirección de Bram Sniekers, con un espectáculo vibrante. La entrada tendrá un precio de 5 euros y la recaudación se destinará a Cáritas. A continuación, el domingo 14 será el turno del Centro Instructivo Unión Musical de Bugarra, también de Valencia, que ofrecerá un programa dedicado íntegramente a compositores vivos españoles. Será un homenaje a la raíz española y la entrada será gratuita.

El lunes 15 la Sociedad Unión Musical de Almansa, de Albacete, pondrá sobre el escenario un concierto de gran proyección que recorre desde la música festiva hasta obras reconocidas en el Certamen Internacional de Valencia, donde la agrupación obtuvo el segundo premio en la Sección de Honor. De nuevo, el acceso será libre.

El festival cerrará el martes 16 con la Unidad de Música de la Academia General del Aire y del Espacio, que ofrecerá un concierto en dos partes: una primera dedicada a la música militar, con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores de la AGA, y una segunda que se abrirá a la música sinfónica, con un cierre festivo. La entrada tendrá un precio de 5 euros y la recaudación será a beneficio de Asprona.

Las entradas o pueden adquirirse online a través de www.globalentradas.com, en el Centro Comercial Albacenter durante su horario habitual o en la taquilla del Auditorio Municipal, disponible del 26 de agosto al 5 de septiembre y el mismo día del concierto desde dos horas antes del inicio. En el caso de los conciertos gratuitos, las invitaciones estarán disponibles exclusivamente en la taquilla del Auditorio Municipal, también desde dos horas antes de cada actuación