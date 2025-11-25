Un pueblo muy querido de Albacete es elegido como Destino Rural 2026

La Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR) ha oficializado la ratificación de la decisión adoptada por el jurado del Premio al Destino de Turismo Rural de España 2026 y ha declarado a Letur (Albacete) como ganador de la primera edición de este galardón.

El anuncio se realizó durante la asamblea ordinaria de ASETUR, celebrada en el marco de la Feria de Turismo de Interior —INTUR— en Valladolid, donde los miembros de la asociación pudieron conocer y respaldar de forma unánime el fallo del jurado. Con esta declaración se reconoce públicamente la candidatura presentada por el Ayuntamiento de Letur como el mejor destino de España, con excelencia en la promoción y desarrollo del turismo rural, gracias a una apuesta integral que no ha hecho más que consolidarse y crecer con los años en oferta y calidad turística de todo su entorno rural.

La convocatoria del Premio Destino Rural 2026, promovida por ASETUR, tuvo su plazo de presentación abierto durante 2025 y busca distinguir a aquel municipio o comarca que mejor integrara criterios de calidad turística rural, sostenibilidad, puesta en valor del patrimonio y participación social. La iniciativa ha tenido amplia repercusión y numerosas candidaturas se han presentado desde todo el territorio rural español.

[[H3:La candidatura de Letur]]

La candidatura presentada por el Ayuntamiento de Letur destaca por su casco histórico de origen musulmán, su entorno natural y un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad. El proyecto presentado puso en valor tanto el patrimonio arquitectónico como iniciativas de dinamización económica y cultural impulsadas desde el municipio, y se ha valorado además la gran capacidad de reacción tras los efectos de la DANA del pasado mes de octubre de 2024.

Juan Carlos Tébar, director del Premio Destino Rural en ASETUR, ha afirmado que “la decisión del jurado ha sido clara y ahora, tras su ratificación por la asamblea, estamos orgullosos de declarar a Letur como Destino Rural 2026. A principios de año daremos a conocer el calendario de actividades vinculadas al reconocimiento y realizaremos la presentación oficial del galardón en FITUR, en el estand de Castilla-La Mancha.”

La Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR), la entidad sin ánimo de lucro de mayor antigüedad y presencia en los territorios rurales, está integrada por la mayor oferta de turismo rural en España con más de 2.000 asociados entre entidades asociativas de ámbito regional, comarcal y local y propietarios de alojamientos rurales.