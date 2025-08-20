El Grupo Municipal Socialista ha lamentado nuevamente que Manuel Serrano, como máximo responsable municipal y especialmente en su condición de concejal de Accesibilidad e Inclusión, continúe sin dar respuesta a las dificultades de accesibilidad que presenta la zona de los Ejidos de la Feria.

“Un año más estamos a las puertas de la Feria y el señor Serrano sigue sin dar solución a una reivindicación vecinal como es la remodelación del firme de los Ejidos del Recinto Ferial y, en especial, de las personas con dificultades de movilidad”, ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete ha señalado que “el señor Serrano abrirá la Puerta de Hierros el próximo 7 de septiembre por tercera vez consecutiva sin haber eliminado la barrera arquitectónica que constituye el firme irregular de los Ejidos, que dificulta el tránsito a personas en silla de ruedas, mayores o a quienes cada martes de mercadillo acuden con su carro de la compra o con un carrito de bebé. Un espacio -ha precisado González- por el que, en Feria, pasan miles de personas, y cuyo mal estado puede dar lugar a caídas e incluso a entorpecer la seguridad ante una emergencia de evacuación del Recinto”.

En este punto, José González exige a Manuel Serrano celeridad para dar cumplimiento al Plan de Accesibilidad Universal, cuyo diagnóstico presentó el anterior Equipo de Gobierno socialista, en marzo de 2023, con la intención de que “sirviera de hoja de ruta para que todas aquellas personas que, por diferentes motivos, tienen dificultades en su relación con el entorno, encontraran una respuesta adecuada para el desarrollo pleno de su capacidad de relacionarse y participar en la vida social”.

Precisamente, la remodelación de los Ejidos de la Feria constituye una de las reivindicaciones avaladas por la Oficina de Accesibilidad Universal, creada dentro del Plan de Accesibilidad Universal y gestionada por Cocemfe, que recomendaba que por seguridad y por movilidad se arreglase este piso. “Es una prioridad para el Grupo Socialista que se acometa la reforma de los Ejidos”, ha insistido José González, recordando que durante la anterior Corporación municipal ya se abrió una partida presupuestaria para poner en marcha estas obras y los servicios técnicos municipales elaboraron los primeros documentos y planos para dotar a toda la zona de una rasante única.

José González ha subrayado que, por su envergadura, la actuación podría ejecutarse en varias fases, tanto para minimizar las molestias a comerciantes de ‘Los Invasores’ y no afectar al normal desarrollo de la Feria. “Ha pasado ya el ecuador del mandato del señor Serrano, el alcalde que se autodenomina de la Accesibilidad y la Inclusión, y sigue sin asumir sus responsabilidades”.