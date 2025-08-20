El proyecto "Salud en 12 meses" continúa durante el mes de agosto para promover la lactancia materna

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, está promoviendo la lactancia materna durante todo el mes de agosto. Una acción enmarcada dentro del proyecto “Salud en 12 meses” de la Consejería de Sanidad.

El objetivo de este proyecto regional es desarrollar y potenciar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, fomentando la comunicación como medio de educación sanitaria y aumentando el vínculo entre los profesionales sanitarios a través del trabajo en equipo.

En esta ocasión, la GAI de Albacete está programando una serie de actividades para potenciar la lactancia materna y darle la visibilidad a una práctica con muchos beneficios tanto para los niños como para las madres. Así, durante unos días, el Centro de Salud Zona 7 de Albacete ha acogido la exposición fotográfica “Lactancias reales”.

Esta muestra artística tiene su origen en la iniciativa de la Comisión de Lactancia Materna de la GAI de Albacete que, a finales de 2024 en la Casa Perona, expuso cerca de 60 fotografías entre las más de 100 recibidas por los ciudadanos en una convocatoria abierta.

Una exposición con una temática muy variada donde se enseña a madres y a sus hijos amamantando en diversas situaciones: en el hospital desde el nacimiento, lactancia en tándem, madres trabajando o en la feria.

“La leche materna es el alimento más completo y seguro para el recién nacido porque contiene todos los nutrientes que el bebé necesita y, además, tiene anticuerpos que lo protegen de infecciones y, en un futuro, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, y favorece el desarrollo del cerebro del niño, mejora el vínculo afectivo con la madre y puede contribuir a un mejor desarrollo emocional”, ha comentado María Caballero Cebrián, matrona de la GAI de Albacete.

La profesional es una de las organizadoras de las actividades programadas para este mes. Aparte de esta esta exposición fotográfica, se ha preparado un stand informativo rotativo que se irá moviendo por centros de salud de la ciudad. Así mismo, se ha colocado un mural para que las mujeres que están lactando den su opinión o escriban sugerencias.

Finalmente, el mes de agosto acabará con un encuentro entre madres, donde se compartirán relatos de lactancia y se ayudará a resolver dudas junto a las profesionales María Caballero Cebrián, Almudena Palarea Córcoles y la colaboración de residentes de matrona.

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete viene trabajando en los últimos tiempos en la potenciación de la lactancia materna. De hecho, desde 2017, dispone de una Guía de Buenas Prácticas Clínicas sobre la materia, dentro del programa BPSO. Y también cuenta, desde mayo de 2023, con la Unidad de Nutrición Personalizada (UNP), también conocida como Banco de Leche.

Un recurso instalado en el Hospital General Universitario de Albacete donde se han recibido cerca 308 litros de leche donada, que ya han permitido alimentar a más de 132 receptores, gracias a la solidaridad de 80 madres. Como suele comentar Benedicta Cutanda Carrión, matrona y consultora de Lactancia Certificada (IBCLC) de la GAI de Albacete, “un enorme gesto humanitario que alimenta esperanza”.