El proyecto "Iniciativa solidaria Albacete" volverá a la frontera para traer a España a refugiados ucranianos

La "Iniciativa solidaria", que partió de tres jóvenes albaceteños y a la que se acabaron sumando otros siete voluntarios, entre ellos un ucraniano residente en Albacete desde hace años y que ejerció de traductor, logró fletar cuatro furgonetas y un autobús para poder traerse a 76 personas refugiadas a España, y ahora, sus impulsores anuncian que su labor no ha finalizado. No quieren que su actividad finalice aquí y ya tienen claro que regresarán a Ucrania. En este primer viaje, consiguieron que casi ochenta personas abandonaran el país en guerra, la mayoría contaban con familiares en nuestro país y el resto residen ya en uno de los Centros habilitados por el Gobierno central. Repuestos del cansancio acumulado por los 8.000 km recorridos hasta la frontera con Ucrania y con la carga emocional que supuso comprobar el flujo incesante de personas, estos jóvenes han anunciado su intención de regresar dada la necesidad que sigue existiendo en la zona de conflicto, una invasión que no parece que vaya a tener una pronta resolución

Víctor Muñoz, uno de los impulsores, ha relatado la experiencia vivida y solicita de nuevo la colaboración ciudadana para poder regresar hasta ese punto, con ayuda de una ONG que les ha orientado , y poder traer a más personas refugiadas. Lograron recaudar 30.000 euros para sufragar los gastos del viaje y les gustaría continuar con la iniciativa ya que la situación sigue siendo muy preocupante para miles de personas

Uno de los jóvenes voluntarios es el ucraniano Marco Borsuk quien hizo las veces de traductor con sus compatriotas que le narraron el horror de la guerra

Sin fecha concreta, piensan regresar para que otras tantas personas puedan empezar una nueva vida lejos del conflicto para lo que necesitan volver a recaudar fondos y recuerdan que se puede colaborar a través de instagram en @iniciativasolidarialbacete.

Uno de las entidades que colaboró con el proyecto ha sido el Colegio de Médicos de Albacete quien hizo una donación económica al proyecto.