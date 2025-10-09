El programa ‘Hacemos barrio’ ofrece en el Centro Ágora 30 charlas divulgativas

La concejala de Calidad de Vida, Llanos Navarro, ha presentado el V Ciclo del programa ‘Hacemos Barrio’, en una comparecencia donde ha estado acompañada por Virgilio Cencerrado y Carmen Sánchez Soro, presidenta de la FAVA.

Este proyecto nació de la iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas del Barrio Polígono San Antón con el objetivo de acercar a todos la cultura, la ciencia y el conocimiento. Según la concejala, “esa iniciativa se ha consolidado como una cita imprescindible en la programación anual de nuestra ciudad, contando en su organización con el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento”. De hecho, las 30 conferencias previstas se ofrecerán en el Centro Ágora, “un espacio moderno y accesible, dotado de la tecnología necesaria y con una capacidad idónea, 150 localidades”.

El ciclo de charlas se inicia mañana y ofrecerá una conferencia todos los jueves a las 18:00 horas hasta finales de mayo. Abordará temas de interés y actualidad, como nutrición, patrimonio de la ciudad, ciencia, personas mayores, medicina, el yacimiento de Acequión, literatura, música, presupuestos municipales, vino, naturaleza, fotografía, inteligencia artificial o deporte.

Navarro ha destacado que “los ponentes son todos grandes profesionales de reconocido prestigio, expertos en los temas que van a impartir y excelentes comunicadores. Quiero agradecer su disponibilidad, porque de manera altruista comparten con todos los asistentes sus conocimientos, su experiencia y su sabiduría. Es destacable el esfuerzo que realizan para que, de manera amena y sencilla, todos podamos comprender dichos conocimientos”.

Además, gracias a esta labor divulgativa “podremos tener nuestra propia opinión acerca de muchos temas que surgen en las conversaciones habituales de nuestro día a día, lo que nos permite tener un criterio propio y un conocimiento amplio de muchas cuestiones”.

Las conferencias serán grabadas de manera íntegra y divulgadas a través de YouTube y en la propia web del programa, ‘hacemosbarrio.es’, para que las personas que no puedan asistir de manera presencial las escuchen cuando lo deseen.

La edil ha animado a los vecinos a “acompañarnos en estas conferencias que con tanta ilusión y esfuerzo hemos organizado, tratando de superarnos en cada uno de los ciclos sucesivos. Nuestro objetivo es seguir construyendo comunidad, fomentar el aprendizaje y la cultura, y ofrecer espacios de encuentro que favorezcan el vínculo entre vecinos y la participación ciudadana. Los jueves nos vemos en Ágora”.

La presidenta de la FAVA ha puesto en valor el trabajo de Virgilio Cencerrado en la organización del ciclo ‘Hacemos Barrio’, y ha animado a los vecinos a que asistan a las charlas “que son muy interesantes y siempre dejan un buen sabor de boca”.

Por último, Cencerrado ha dicho sentirse “orgulloso de un ciclo que demuestra que a la cultura no se le pueden poner puertas, y gracias al cual podemos divulgar tantísimo conocimiento”.