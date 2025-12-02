Pripimar S.L., Pyme del año 2025 en los Premios de la Cámara de Comercio de Albacete ·

La empresa Pripimar S.L., referente en la fabricación de artículos religiosos y protocolarios, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de la Cámara de Comercio de Albacete, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Albacete, en colaboración con la Cámara de España y el diario La Tribuna de Albacete.

Santos Prieto Solera, director general; y Ramón Prieto Solera, gerente de la compañía, han sido los encargados recoger el premio otorgado por un jurado compuesto por el presidente de la Cámara de Comercio de Albacete, Juan Martínez; Icíar Bellido Campos, en representación de la Cámara de Comercio de España; Javier Madrid Milán, responsable de Empresas de Albacete de Banco Santander; la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera; el diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha; y el director del diario La Tribuna de Albacete, Francisco Javier Martínez.

Así, el jurado ha valorado especialmente de Pripimar su aportación a la creación de empleo, así como su apuesta por la incorporación de nuevas tecnologías como méritos para alzarse con este premio. Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible.

El Accésit de Internacionalización se ha otorgado a la empresa Softpiel, S.L. Un Grupo industrial especializados en la curtición y acabado de pieles con presencia nacional e internacional de sus productos. Tienen su sede en la localidad albaceteña de Caudete mientras que el reconocimiento en el ámbito de Innovación y Digitalización ha recaído en Proteos Biotech, S.L. Con sus laboratorios en la ciudad de Albacete, esta empresa biotecnológica ofrece a los profesionales médicos una solución innovadora para tratar múltiples afecciones de la piel.

En el aparatado de Formación y Empleo el reconocimiento ha sido para Saiz y Galdón Servicios Ganaderos, S.L. Especializados en maquinaria de ganadería y tanto en la venta como en la reparación de maquinaria de ordeño, tienen su sede en el parque empresarial Campollano, de la ciudad de Albacete. Y, por último, el Accésit de Pyme Sostenible de Albacete ha sido para Miguelitos Ruiz-Grupo Edelbio, S.L.U. Una empresa familiar, con más de 60 años de experiencia, ubicada en La Roda, donde elaboran Los Miguelitos, el dulce más conocido de la provincia de Albacete.

Durante el acto, en el que Juan Martínez ha puesto de relieve la importancia de estas empresas para generar empleo y riqueza en la provincia de Albacete; y ha recordado que los servicios que la Cámara de Comercio ofrece al tejido empresarial, los galardonados han agradecido el reconocimiento. Juan Martínez subrayaba que “en Albacete somos un ejemplo de dinamismo y diversificación” e incidía en que “hemos demostrado que somos mucho más que agricultura. Somos aeronáutica, logística, tecnología e ingeniería aplicada e industria”.

Además, ha detallado que, en el primer trimestre del año, la provincia alcanzó exportaciones por importe de 933 millones de euros, con un incremento de unos siete puntos respecto a 2024, similar al de la región. Martínez, que recordaba el apoyo que la Cámara de Comercio de Albacete presta a las empresas para exportar, destacaba que “en un mercado global, exportar ya no es una opción, es una obligación competitiva”. “Las cifras de 2025 nos invitan a un optimismo cauto”, valoraba, reiterando que, en los primeros nueve meses del año las exportaciones a nivel nacional han crecido un tres por ciento, menos que en 2024, “pero es un dato positivo” y que “en Castilla-LaMancha batimos récord. Vamos a superar entre el cinco y el siete por ciento a finales de año, con el sector agroalimentario y el químico a la cabeza. Y Albacete brilla con luz propia, con un crecimiento cercano al 7%, gracias al empuje de nuestro vino, queso, maquinaria y el sector aeronáutico”, concluyó.

Desde las instituciones, han mostrado el apoyo tanto de la Junta de Comunidades, como del Ayuntamiento de Albacete y la Diputación Provincial, a la Cámara de Comercio, cuyo trabajo han destacado. El Premio Nacional Pyme del Año 2025 Pripimar S.L. concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2026, en un gran evento que se celebrará en Madrid. Así mismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de Internacionalización, sus políticas de Formación y Empleo o Innovación y Digitalización y las que tienen implantadas más medidas de Sostenibilidad