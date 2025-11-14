Las Precampanadas de la ciudada tendrán un coste de casi 14.000 euros

El Ayuntamiento ha aprobado en la Junta de Gobierno Local el contrato para la organización de las Precampanadas de este año, que vienen celebrándose en el entorno del Altozano en los días previos a Nochevieja.

Según ha informado la concejala de Juventud, Gala de la Calzada, “las Precampanadas se han consolidado como una celebración fundamental masiva y festiva dentro de las fechas navideñas. El Centro Joven es el máximo responsable del diseño de estos actos, que pretenden ser una ocasión para el ocio sano y alternativo a la vez que promocionar y promover la participación y el talento juvenil”.

El contrato que ahora se licita facilitará los servicios de dinamización del evento, la adquisición de bolsas de cotillón, la contratación de artistas locales propuestos desde el Ayuntamiento, y la contratación de un intérprete de lengua de signos y un presentador del evento. La participación de personas con necesidades específicas debe estar garantizada en todas las actividades, con adaptaciones precisas para que la participación se produzca en condiciones de igualdad.

Se prevé que haya al menos tres horas de actividades de ocio, como un fotomatón, una máquina de video 360 y un stand de maquillaje y tatuajes temporales. La empresa adjudicataria proporcionará 6.000 bolsas de cotillón que incluyan una bolsa con 12 gominolas a modo de uvas.

El público objetivo de las Precampanadas son los adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 35 años de edad, pero la concejala ha recordado que “es un acto abierto a todos los públicos, donde albacetenses de todas las edades pueden disfrutar por adelantado del cambio de año”.

El presupuesto máximo de licitación es de 13.833,59 euros para cada edición, y se adjudicará para dos años con posible prórroga de tres años más.