Pozo Cañada es ya municipio VioGén2

El Ministerio del Interior ha completado el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Pozo Cañada, tanto por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, concluyendo así el proceso de incorporación al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

El convenio tiene eficacia una vez se inscribe en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Esta inscripción se realizó con fecha 24 de octubre de 2025 y con fecha 4 de noviembre se publicó dicho convenio en el Boletín Oficial del Estado.

Mediante esta firma, que incorpora las novedades del Sistema VioGén y la última instrucción del Ministerio del Interior, el Ayuntamiento de Pozo Cañada pasa a formar parte plenamente del Sistema VioGén2 tras solicitar la adhesión en una Junta Local de Seguridad celebrada el 1 de septiembre de 2025 que estuvo copresida por el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y el alcalde, Francisco Morote.

La adhesión al sistema VioGén permite a la Policía Local de Pozo Cañada una mayor coordinación con la Guardia Civil, además de integrarse en la misma base de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una herramienta que mejorará el servicio que se viene prestando en esta materia.