La Plataforma Más Árboles de Albacete cifra en 727 los alcorques y árboles vacíos

El Ayuntamiento de Albacete necesita reponer 727 alcorques y árboles secos en su casco urbano. Es la conclusión del segundo inventario realizado por la Plataforma Más Árboles, que gestó el primero en 2023 y que encontró más de 1.000 hace dos años. Desde esta plataforma consideran que no se ha hecho el trabajo adecuado teniendo en cuenta que este pasado verano se repusieron árboles y se han encontrado solo 50 menos tras dos reposiciones. Fernando Sánchez es miembro de la Plataforma Más Árboles Albacete.

La encina y la sabina son dos de las especies autóctonas más recomendables para plantar en nuestra capital. Así lo defienden desde la plataforma, que detallaba qué tipos de árboles se han ido muriendo y deben evitarse.

En total, existen 544 alcorques vacíos y 183 árboles secos en Albacete capital.