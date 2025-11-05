Capital

La Plataforma Más Árboles de Albacete cifra en 727 los alcorques y árboles vacíos

Es la conclusión del segundo inventario realizado por este grupo, que gestó el primero en 2023 y que encontró 1.032 hace dos años en su primer recuento

Onda Cero Albacete

Albacete |

Parque Abelardo Sánchez cerrado por fuertes rachas de viento
Parque Abelardo Sánchez cerrado por fuertes rachas de viento | JMML

El Ayuntamiento de Albacete necesita reponer 727 alcorques y árboles secos en su casco urbano. Es la conclusión del segundo inventario realizado por la Plataforma Más Árboles, que gestó el primero en 2023 y que encontró más de 1.000 hace dos años. Desde esta plataforma consideran que no se ha hecho el trabajo adecuado teniendo en cuenta que este pasado verano se repusieron árboles y se han encontrado solo 50 menos tras dos reposiciones. Fernando Sánchez es miembro de la Plataforma Más Árboles Albacete.

La encina y la sabina son dos de las especies autóctonas más recomendables para plantar en nuestra capital. Así lo defienden desde la plataforma, que detallaba qué tipos de árboles se han ido muriendo y deben evitarse.

En total, existen 544 alcorques vacíos y 183 árboles secos en Albacete capital.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer