La piscina municipal ‘Juan de Toledo’ permanecerá cerrada temporalmente por una avería en una tubería

La rotura hace necesario vaciar el vaso principal al no ser posible mantener el nivel del agua en la piscina.

Onda Cero Albacete

Albacete |

Piscina de Juan de Toledo
Piscina de Juan de Toledo | Imagen de archivo

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado del cierre temporal de la piscina municipal ‘Juan de Toledo’ a consecuencia de una avería en una tubería mientras se procede a su reparación.

La rotura de la tubería hace necesario vaciar el vaso principal al no ser posible mantener el nivel del agua en la piscina y, tras su reparación, se volverá a llenar.

La actividad se mantiene en la piscina pequeña para el Aquagym y los cursos de natación infantil, explicando que al resto de usuarios se le compensará por la actividad perdida mientras la reparación, ya que solo se les podrá reubicar en la piscina de la Feria durante el fin de semana, que es cuando está disponible.

Villaescusa ha pedido disculpas a los usuarios de esta piscina municipal por las molestias ocasionadas, señalando que la actividad se reanudará en los próximos días.

