Piden mejoras para evitar un nuevo derrumbe en el Hospital de Albacete

En un comunicado, el Colegio de Enfermería de Albacete insta al SESCAM a reforzar la seguridad de las instalaciones del Hospital General durante la ejecución de las obras y a comprometerse a acelerar su construcción.

Celebran que los dos enfermeros afectados por el derrumbe del techo del estar de Enfermería en la zona de quirófano, la pasada madrugada, no hayan sufrido daños y destacan que es muy arduo desempeñar las funciones profesionales en un centro de trabajo en obras

durante años.

Resaltan que este prolongado periodo ha generado condiciones de trabajo en el edificio principal – construido en 1985- marcadas por el ruido, el polvo y la escasez de espacios adecuados para prestar cuidados con seguridad y calidad, tanto para los pacientes como

para el personal.

Por eso, desde el Colegio profesional exigen al Servicio de Salud y al Gobierno de Castilla-La Mancha a revisar los plazos previstos para esta obra, que se demora constantemente, y a disponer de mayores partidas presupuestarias, especialmente considerando que las cuentas regionales se cerraron con un superávit de 76 millones de euros en el pasado ejercicio.

Reclaman a su vez mayores recursos financieros, un control riguroso de las fases de obra sin paralizaciones ni retrasos por falta de dinero, y un compromiso total con la seguridad de los trabajadores

El último incidente se produjo en la madrugada del sábado al domingo con el desplome de un falso techo de una de las salas de estar del hospital cuando descansaban dos miembros del personal que pudieron dar la voz de alama y que resultaron ilesos. No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo

Desde el Sescam, han explicado a Onda Cero que desde el domingo los equipos de mantenimiento comenzaron los trabajos de subsanación de daños y que han abierto una investigación para esclarecer las causas de la caída del techo.