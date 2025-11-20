Personas 'necesitadas' seguirán recibiendo atención sobre su salud bucodental

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha informado de la concesión de una ayuda de 10.000 euros a la Fundación Odontología Solidaria, para su proyecto ‘Clínica Solidaria’ para personas en situación de vulnerabilidad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado renovar esta concesión, que ya se otorgó el pasado años con igual cantidad, porque “la Fundación Odontología Solidaria hace una gran labor social, gracias a los profesionales de la odontología voluntarios, debidamente titulados y colegiados, que hacen llegar tratamientos rehabilitadores y protésicos a un elevado número de personas en situación de vulnerabilidad social”.

Colaboración público-privada

Los servicios sociales del Ayuntamiento derivan a este recurso las personas necesitadas, mediante una colaboración público-privada que responde al hecho de que “la salud bucal contribuye positivamente al bienestar físico, mental y social, y la falta de salud bucal y la pérdida de piezas dentales tiene consecuencias de tipo psicológico y social también”. La edil de Asuntos Sociales ha felicitado a la Fundación Odontología Solidaria por su labor solidaria, “una labor que reconocemos y apoyamos mediante esta subvención, que además puede paliar el hecho de que la odontología sea la rama sanitaria con menor cobertura en el sistema público de salud, lo que deja a muchos ciudadanos desprotegidos”.