CCOO y UGT han convocado huelga para el Día de Reyes 6 de enero en los dos establecimientos de Telepizza en Albacete, gestionados por Loguida 2007 SL, como medida de presión para exigir a la empresa el pago de las cantidades que debe a su personal.

Con el respaldo del comité de empresa, responsables de CCOO y UGT han anunciado la convocatoria conjunta de huelga a tiempo completo en los dos centros de trabajo de Telepizza para el día 6 de enero.

La situación del personal es ya insostenible y su malestar va en aumento porque resulta totalmente desmotivador tener que ir a trabajar y atender al público cuando no estás cobrando el sueldo que te corresponde y tienes que seguir haciendo frente a tus gastos.

Hay que recordar además que esta convocatoria se produce después de que el pasado mes de septiembre se convocara otra por los mismos motivos, y que finalmente fue desconvocada tras comprometerse la empresa a abonar lo que debía, a ingresar las nóminas entre el 1 y 5 de cada mes y a pagar los atrasos de la subida del SMI.

Sin embargo, a día de hoy, la empresa no ha pagado la nómina de noviembre, ni los atrasos del SMI de 2025 y también adeuda una parte de la nómina de octubre.

Entre los trabajadores hay un alto nivel de motivación para secundar la huelga porque a pesar de su voluntad para encontrar soluciones, tal y como quedó patente en el anterior conflicto, la empresa ha perdido toda credibilidad en el momento que no ha cumplido los compromisos que desactivaron la anterior huelga.

Desde el pasado mes de septiembre se ha cerrado uno de los tres centros y la plantilla ha disminuido hasta las 33 personas que la conforman ahora, por lo que los trabajadores y trabajadoras están sumamente preocupados y con pocas esperanzas de que vaya a haber una solución real y duradera, lo que también está haciendo mella en su salud.