El PAUS, activo en el IES Isabel Bonal para atenciones sanitarias durante la Feria

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, estará presente un año más en la Feria de Albacete con su Puesto de Atención a Urgencias Sanitarias (PAUS), para acercar la asistencia sanitaria al recinto ferial de Albacete, por donde circularán estos días millones de personas.

El PAUS es un dispositivo cuyo objetivo fundamental es resolver rápidamente la patología más leve que se produzca en las inmediaciones del Recinto Ferial albaceteño dando respuesta a las necesidades de los visitantes y feriantes que estos días celebran la Feria de Albacete, facilitando el acceso al Servicio Sanitario y aligerando, el peso en la puerta de urgencias del Hospital General y de los Puntos de Atención Continuada.

Como viene siendo habitual, el PAUS ya ha iniciado su actividad y estará abierto hasta el cierre de la Puerta de Hierros, el día 17. Durante los días laborales, el horario será de 15:00 a 8:00 horas y los festivos y fines de semana, de 12:00 a 8:00 horas.

Para prestar esta asistencia sanitaria, los profesionales del SESCAM, entre médicos, enfermeros y TCAE´s, atienden en turnos por equipos que se ven reforzados los fines de semana y festivos, por ser los días donde se prevé mayor afluencia de visitantes. En total, cerca de 80 profesionales.

La organización para la puesta en marcha de este recurso sanitario se lleva a cabo durante el verano, tanto la parte de recursos humanos, para programar los turnos, así como, más cercanos a la fecha de apertura, se prepara todo el material necesario de almacén, farmacia, mercería, también el mobiliario y la medicación. En los últimos días previos a la Feria, en concreto fue durante los pasados miércoles y jueves, se trasladó todo a la ubicación y se dejó instalado el recurso.

La capacidad resolutiva de este dispositivo es muy alta ya que sobre el 90 por ciento de las personas atendidas reciben el alta en el mismo puesto, mientras que alrededor del 10 por ciento restante precisan derivación al Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete para pruebas complementarias.

Balance PAUS 2024

Concretamente, en la Feria del año 2024, se registraron 620 atenciones sanitarias, la mayoría es por motivos de origen traumático, heridas, contusiones, agresiones, quemaduras, traumatismos, luxaciones, esguinces y fracturas. A la causa traumática, le siguen los mareos y síncopes y las intoxicaciones etílicas.

Ansiedad, cefaleas, dolor abdominal, dolor torácico, reacciones alérgicas, molestias oculares y demanda de medicación, serían otros de los motivos por los que consulta más gente. El día de más frecuentación fue el viernes 13 de septiembre, con 105 atenciones, seguido del sábado 14 con 99 personas atendidas.

El buen funcionamiento de este dispositivo es fruto de la colaboración entre la Gerencia de Atención Integrada de Albacete con la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), también dependiente del SESCAM, con la disposición de una unidad medicalizada de emergencia (UME) en los días de mayor afluencia, para prestar atención sanitaria dentro del recinto ferial y realizar traslados al hospital cuando sea preciso.

Además hay que destacar la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil, el apoyo del Ayuntamiento de Albacete, aportando el equipo de limpieza de las instalaciones y el catering para los profesionales sanitarios. Además, desde hace años se trabaja conjuntamente con Policía Local y Policía Nacional en la activación de distintos protocolos.