“Patrullas del Recreo”, un proyecto para promover la convivencia y el respeto en el patio escolar

El Colegio Carlos V de Albacete ha puesto en marcha el proyecto “Patrullas del Recreo”, una innovadora iniciativa educativa destinada a fomentar la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la cooperación entre el alumnado durante el tiempo de recreo.

Los patrulleros y patrulleras son alumnado voluntario de diferentes cursos que, tras recibir una formación específica en mediación, resolución pacífica de conflictos y trabajo en equipo, actúan como referentes positivos en el patio. Su labor consiste en favorecer el diálogo, ayudar a resolver pequeños desacuerdos entre compañeros y promover valores como la empatía, la inclusión y el compañerismo.

A través de juegos cooperativos, dinámicas grupales y la mediación entre iguales, el proyecto busca favorecer una convivencia basada en la paz, el respeto y la tolerancia; impulsar la participación activa y responsable del alumnado en la mejora del entorno escolar; prevenir conflictos y fomentar la colaboración, la escucha y la solidaridad; y garantizar un ambiente seguro, alegre e inclusivo, donde todos los niños y niñas se sientan acogidos.

La iniciativa, coordinada por el equipo directivo del centro, forma parte del compromiso del Colegio Carlos V con una educación en valores que trasciende el aula y se refleja en la vida cotidiana del colegio. Según el director del CEIP Carlos V, Francisco José Sánchez Martínez “las Patrullas del Recreo son una oportunidad para que los alumnos aprendan a gestionar sus emociones, practiquen la empatía y sean protagonistas del cambio positivo en su entorno”.

El colegio quiere agradecer especialmente la implicación del alumnado, así como el apoyo del profesorado y de las familias, cuyo acompañamiento resulta fundamental para consolidar este tipo de experiencias que construyen comunidad educativa y fortalecen los lazos entre todos los miembros del centro.

Con el proyecto “Patrullas del Recreo”, el Colegio Carlos V reafirma su compromiso con una educación integral y humanista, donde la convivencia, la cooperación y el respeto mutuo son pilares esenciales del día a día.