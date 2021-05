Page anuncia que tras el Estado de Alarma, no habrá toque de queda en la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha no aplicará el toque de queda a partir del lunes 10 de mayo tras la recomendación de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico.

"Vamos a tener que lidiar a partir el domingo con una impotencia extraordinaria, al virus se le había puesto un torniquete, ahora vamos a tener a mano tiritas y gasas para parar la hemorragia. Ojalá no se desencadene otra ola de contagios. Aunque no llueva no quiere decir que no haya tormenta y que no se necesite impermeable", ha afirmado.