El Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete creará una mesa de trabajo para la mejora de las comunicaciones ferroviarias

Demandan la apertura de las estaciones de Tobarra, Pozo Cañada y Chinchilla para el tráfico de viajeros y la reapertura inmediata de la línea Chinchilla-Cartagena, entre otras reivindicaciones

Vía del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia
Vía del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia | Manifiesto por Cuenca

El Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete -pacto promovido por los agentes sociales, UGT Albacete, CCOO Albacete y FEDA- ha anunciado hoy la constitución de una mesa de trabajo permanente para el estudio y definición de propuestas en materia de comunicaciones ferroviarias dirigidas a completar las necesidades de Albacete y su provincia. Así lo han puesto de manifiesto sus integrantes –el secretario provincial de UGT, Francisco Javier González; la secretaria general de FSC CCOO CLM, Carmen Juste; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete, Artemio Pérez Alfaro- en la reunión celebrada en el Teatro Circo, la primera que tiene lugar desde la firma de este compromiso, en la cual también han participado el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; el delegado provincial de Fomento en Albacete, Julen Sánchez; y los alcaldes de Albacete, Hellín, Tobarra, Almansa, Chinchilla y Pozo Cañada, quienes se han adherido al manifiesto elaborado en defensa de un ferrocarril público, social y sostenible.

El Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete ha instado igualmente a avanzar en la mejora de las líneas ferroviarias convencionales por ser éstas básicas para fijar población y favorecer el desarrollo económico de los territorios. No en vano, tanto las organizaciones promotoras del pacto como las instituciones y las plataformas sociales adheridas al mismo reivindican el papel del tren como herramienta de cohesión. “Tenemos claro que el ferrocarril ha sido y es fundamental en la vertebración de los territorios y las ciudades y un elemento clave para la prosperidad y bienestar de las personas”.

Por todo ello, y además de la puesta en marcha de esa mesa de trabajo, las organizaciones que conforman el Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete van a pedir al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y a ADIF mantener la operatividad de la estación de trenes de Hellín y la de otras estaciones de municipios que, de no tener comunicaciones a través del ferrocarril convencional, estarían abocadas a la despoblación. También demandan la apertura de las estaciones de Tobarra, Pozo Cañada y Chinchilla para el tráfico de viajeros y la reapertura inmediata de la línea Chinchilla-Cartagena.

Incluir la línea 320 Chinchilla-Cartagena entre las Obligaciones de Servicio Público y en la Red Básica Transeuropea;

Por otro lado, consideran necesaria -y así se lo transmitirán el Ministerio de Transportes y a ADIF- la modernización de la línea Chinchilla-Cartagena, quedando este trazado apto para el tráfico mixto de mercancías y viajeros, y la reconversión de esta misma línea en una vía de altas prestaciones, electrificada y de alta velocidad.

Incluir la línea 320 Chinchilla-Cartagena entre las Obligaciones de Servicio Público y en la Red Básica Transeuropea; establecer trenes regionales que unan Albacete y Murcia, con parada en las estaciones intermedias; la construcción de la estación del AVE en Almansa; la parada en Almansa en ambos sentidos del tren Torre del Oro Barcelona-Cádiz; la conexión directa de Almansa con Madrid por la vía convencional; y la mejora de las conexiones ferroviarias convencionales de Almansa con las capitales cercanas (Albacete, Valencia y Alicante) son otras de las propuestas que harán llegar a Gobierno central.

