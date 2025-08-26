Solidaridad

La Operación Bocata vuelve a Albacete en octubre tras cinco años de parón

Este año se celebrará el 24 de octubre en la Caseta de los Jardinillos

Onda Cero Albacete

Albacete |

La Operación Bocata vuelve a Albacete en octubre tras cinco años de parón
La Operación Bocata vuelve a Albacete en octubre tras cinco años de parón | Diocesis Albacete

Un grupo de jóvenes de Acción Católica de la parroquia de San Pablo se han propuesto volver a organizar el tradicional acto solidario en favor de Manos Unidas: Operación Bocata 2025. Este evento, que se realizaba anualmente en la Caseta de los Jardinillos, volverá a organizarse el viernes 24 de octubre. Ya se han empezado a mover y la respuesta está siendo muy positiva por parte de toda la ciudadanía. Este clásico solidario llevaba sin realizarse desde la pandemia.

Este evento no se celebraba desde la pandemia y este año vuelve para seguir formando parte de la agenda solidaria de la ciudad de Albacete. Como en ediciones anteriores, por una colaboración de 3,5€ se podrá disfrutar de un bocadillo y un refresco. El beneficio íntegro de lo recaudado en el festival se destinará a Manos Unidas.

Client Challenge

La última edición que se pudo celebrar tuvo lugar en 2019, en la que participaron 15 voluntarios y en la que se vendieron en torno a 1.600 bocadillos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer