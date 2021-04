¿Sabemos diferenciar entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente?

Este problema se debe en parte a la gran confusión que existe entre los consumidores al interpretar las fechas cuando vencen, pues en España se calcula que 4 de cada 10 consumidores no saben que la fecha de consumo preferente solo es un indicador de calidad organoléptica, lo que estaría provocando el desperdicio innecesario de mucha comida en buen estado. Por ello, Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, ha lanzado en España la iniciativa ‘Fechas con sentido: Mira, Huele, Prueba’, para hacer un llamamiento a las marcas del sector y a los consumidores para acabar con esa confusión y poner freno al desperdicio de comida.

Carlos García, responsable de comunicación de Too Good To Go, ha explicado en Onda Cero la diferencia entre ambos conceptos

La iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’ tiene como objetivo sensibilizar a los consumidores sobre la fecha de consumo preferente y ha desarrollado el distintivo ‘Mira, Huele, Prueba’. Consiste en una nueva etiqueta que se incorpora a los envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar al consumidor que utilicen sus sentidos para saber si sigue siendo apto antes de tirarlo una vez haya vencido su fecha. Con ello se podrá evitar el desperdicio de miles de toneladas de comida.

Se calcula que más de la mitad de los españoles tiran a la basura alguno o todos los productos que tienen la fecha de consumo preferente pasada y un 24% cree, erróneamente, que su consumo no es seguro para la salud4. Con esta iniciativa, se quiere acabar con esa confusión y recordar que la fecha de consumo preferente indica el momento hasta el cual el producto conserva la calidad organoléptica prevista y una vez pasada puede variar ligeramente su textura o sabor pero sigue siendo seguro para el consumidor, si se han seguido las recomendaciones de conservación y además tiene buen aspecto, olor y sabor. Por el contrario, la fecha de caducidad indica que pasado ese límite el producto deja de ser seguro para la salud y por tanto no debe consumirse.

Too Good To Go ha creado la web www.mirahueleprueba.es con información detallada y material educativo sobre las fechas de los alimentos.