Las obras de la futura ‘Ciudad del Patinaje’ salen a concurso por un importe de 2,5 millones de euros

El alcalde Manuel Serrano informa que la Junta de Gobierno Local ha aprobado licitar las obras para construir la futura ‘Ciudad del Patinaje’ en el complejo deportivo ‘Jorge Juan’ de la capital. El presupuesto de licitación, una vez actualizados los costes del proyecto, es de 2.562.223,96 euros.

Según el alcalde, se trata de “un proyecto deportivo fundamental para la ciudad que nos convertirá en un referente a nivel regional en este deporte, que cada día cuenta con más adeptos en Albacete. Incluso tenemos un equipo de hockey que se ve obligado a jugar competiciones oficiales en otras localidades, ante la ausencia de instalaciones en Albacete”.

Las nuevas instalaciones darán respuesta a las necesidades de quienes practican este deporte, “y también evitará el riesgo de que los patinadores usen las calles para sus entrenamientos o para disfrutar del patinaje”.

Las actuaciones en el complejo polideportivo ‘Jorge Juan’ incluyen la construcción de una pista cubierta de hockey sobre patines en línea, pista descubierta de patinaje de velocidad, pista de bmx, iluminación exterior del conjunto, e instalación de energías renovables.