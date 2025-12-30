Nuevos robos de cable en la ciudad

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha condenado los nuevos robos de cable que se han producido en diversas zonas de la ciudad: en la Carretera de Valencia, en el tramo comprendido entre la rotonda de la calle Almansa y la rotonda de la calle San Pedro; la plaza Miguel Ángel Blanco; la plaza Puente de Madera; la calle Doctor José María Sánchez Ibáñez; y el dentro de transformación del Colegio Ginés de los Ríos.

El corte y robo de cables ha provocado la interrupción del suministro eléctrico en diversos puntos del alumbrado público, por lo que el concejal ha pedido “paciencia y comprensión a los vecinos. Los servicios municipales están trabajando a marchas forzadas para solucionar el problema”.

En el último año se han sustraído en la ciudad más de 40 kilómetros de cable eléctrico, y por ello desde el Ayuntamiento se realiza un llamamiento a la colaboración ciudadana “y al civismo, respeto y responsabilidad por parte de todos, para que podamos disfrutar de lo que es de todos los albaceteños”.

Calero recuerda que “estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos con los medios de la Policía Local, siempre en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil y dentro de nuestras competencias. Aun teniendo competencias muy limitadas en seguridad y orden público, hemos realizado varias detenciones por robo de cobre, y la Policía Local está haciendo vigilancias periódicas por toda la ciudad y Campollano en todos sus turnos, para evitar estos robos que tanto daño hacen al patrimonio público y a las actividades privadas”.

El concejal se ha referido también al contrato recientemente licitado por el Ayuntamiento, dotado con 91.000 euros, para cubrir las tareas de reposición de cableado eléctrico en las instalaciones de alumbrado público exterior en todo el término municipal, tanto la ciudad como sus pedanías.

Calero ha hecho un llamamiento a la concienciación y también a la colaboración ciudadana, “porque estos delitos contra el patrimonio pueden ser muy perjudiciales para todos”, y ha incidido en la necesidad de intensificar “las medidas de prevención, la concienciación ciudadana y también la vigilancia activa.

Cabe recordar que el Ayuntamiento desarrolla campañas de sensibilización contra los actos vandálicos en la ciudad, y en los últimos ejercicios ha dedicado más de 750.000 euros a reparar mobiliario urbano y a solucionar los robos y daños en el cableado del alumbrado público que se registran constantemente.