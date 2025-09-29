Nuevo convenio para la Investigación contra la demencia con cuerpos de Lewy

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete y la Asociación Nacional para la Investigación contra la Demencia con Cuerpos de Lewy (Asinlewy) han suscrito un convenio marco de colaboración que permitirá regular la puesta en marcha de acciones conjuntas, mejorando así la coordinación de recursos de ambas entidades. El presidente del órgano colegial en Albacete, Pablo Silvestre, y el presidente de Asinlewy, Enrique Niza, han sido los encargados de firmarn el acuerdo.

Una cooperación que contempla el desarrollo de campañas de sensibilización por parte de los farmacéuticos, a través de sus oficinas de farmacia, sobre la asociación y las actividades emprendidas por la entidad para dar a conocer a la población este tipo de demencia representa la segunda causa más frecuente de demencia neurodegenerativa, después de la enfermedad de Alzheimer. Tanto es así que se estima que afecta a más de 100.000 personas en España y, a nivel mundial, a millones de personas, con proyecciones de aumento significativo en las próximas décadas.

Igualmente, la colaboración que ahora se inicia entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete y Asinlewy (entidad de ámbito nacional con sede en Albacete) también contempla el desarrollo de acciones formativas conjuntas, así como la identificación de posibles casos y el control de posibles interacciones con situaciones de riesgo en la medicación de los afectados por esta demencia.

El desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, así como de informes, es otra de las funciones que contempla la unión que acaban de formalizar estas organizaciones.

Con la rúbrica de este convenio se da el pistoletazo de salida al desarrollo de una estrategia conjunta de concienciación para visibilizar a través de las farmacias comunitarias de la provincia de Albacete este tipo de demencia, lo que permitirá también a los farmacéuticos, con la adecuada formación y actualización de esta enfermedad neurodegenerativa que también se ha previsto fruto de esta colaboración, poder identificar posibles casos todavía no diagnosticados, y que de esta forma puedan acudir a los especialistas médicos para una detección y tratamiento preciso.

Tanto Silvestre como Niza han coincidido en que las farmacias comunitarias “son una puerta de entrada fundamental de los pacientes con sospecha de poder tener demencia por cuerpos de Lewy, y así poder agilizar el diagnóstico”.

Qué es la DCL

Ambos han destacado que se trata de un proyecto pionero a nivel nacional, que nace con el propósito de extenderse a resto de las provincias de Castilla-La Mancha, y después exportarse a otras regiones del territorio nacional.

La demencia con cuerpos de Lewy (DCL) es la segunda causa más común de demencia después del alzhéimer, representando entre el 10% y el 15% de los casos de demencia. Se estima que afecta a más de 120,000 personas en España, aunque su diagnóstico es complicado debido a la similitud de los síntomas con otras enfermedades como el párkinson o el alzhéimer.

La DCL se caracteriza por la acumulación de proteínas conocidas como cuerpos de Lewy en las células nerviosas del cerebro. Estas proteínas interfieren en la comunicación neuronal y provocan síntomas variados: de tipo cognitivo (tales como fluctuaciones en la atención y el estado de alerta; motores (con rigidez y movimientos similares al párrkinson; y psiquiátricos (alucinaciones visuales detalladas); también son frecuentes en estos pacientes los trastornos del sueño. A pesar de su impacto, la DCL sigue siendo una enfermedad poco conocida, con un alto índice de infradiagnóstico y sin tratamientos específicos disponibles.