Nuevo accidente laboral mortal en la provincia, en este caso, en el sector de la construcción

Nuevo accidente laboral mortal en la provincia en lo que llevamos de 2025 en el que ascienden ya a diez los fallecimientos en el puesto de trabajo , uno de los años más trágicos que se recuerdan.

Se trata de un hombre de 51 años de edad, un pintor que ha perdido la vida este martes tras precipitarse desde cuatro metros de altura en el paseo de la Libertad de la localidad albaceteña de Lezuza.

El siniestro se ha producido sobre la 13.06 horas y hasta el lugar se desplazó un equipo médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital, un helicóptero medicalizado y la Guardia Civil.