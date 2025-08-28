Novedades para seguir humanizando la consulta de mujeres embarazadas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el compromiso de los profesionales de Obstetricia y Ginecología que trabajan en los centros del sistema sanitario público regional para ofrecer una atención más humanizada durante el embarazo.

Así lo ha indicado la directora general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, Cristina Pérez Hortet, quien ha asegurado que “en las distintas gerencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha los equipos están implantando medidas para mejorar el proceso del embarazo en las madres, protocolos para un parto más humanizado, así como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas”.

En este sentido, ha recordado que, recientemente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido cerca de 100.000 euros en un nuevo ecógrafo de alta gama, con mejor resolución de imagen y visión, que ha dotado al Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Gerencia de Albacete de una tecnología de última generación que permite un diagnóstico prenatal de mayor calidad y fiabilidad.

“Desde la Consejería de Sanidad y el SESCAM tenemos clara la estrategia para incrementar la calidad de la asistencia sanitaria a las futuras madres y, en este camino, nos estamos encontrando no solo con el apoyo y el compromiso de los profesionales, sino con su voluntad de mejora y un claro ejemplo es el equipo de la Gerencia de Albacete”, ha subrayado.

En una de las consultas de Tocología del Servicio Obstetricia y Ginecología, la directora general de Asistencia Sanitaria ha podido conocer de primera mano el avance que ha supuesto la instalación de monitores en las consultas de control del embarazo.

“Con las nuevas pantallas accesorias, tanto las futuras madres como sus acompañantes pueden ver la exploración ecográfica en su totalidad, algo que mejora la experiencia de las mujeres y fomenta el vínculo temprano entre la gestante, su pareja y el bebé”, ha explicado la doctora Gómez García.

Hasta ahora era más complicado seguir las explicaciones de los profesionales mientras realizaban la ecografía, sin embargo, con esta dotación técnica, tanto la gestante como la persona que le acompaña pueden observar directamente la exploración, lo cual, han confirmado las profesionales, beneficia también a las familias por la “mayor implicación emocional que supone ver al bebé en tiempo real, la reducción de la ansiedad y, ante todo, favorece la participación activa en el proceso de embarazo”.

En total, se han colocado cuatro pantallas de plasma de 55 pulgadas en todas las consultas de control del embarazo que están dotadas de ecógrafo, dos de ellas en el Hospital General Universitario de Albacete y otras dos en el Centro de Especialidades.

Esta iniciativa, llevada a cabo junto a la coordinación de Humanización, nace del compromiso del servicio y la Gerencia de Albacete con una atención más humanizada, cercana y respetuosa, centrada en la experiencia emocional durante el embarazo.

Matrona en planta de hospitalización

Otro cambio reciente que está repercutiendo de manera muy positiva en la asistencia a las madres gestantes es la incorporación de una matrona en la planta de hospitalización de Obstetricia.

Con esta medida se ha reforzado el personal de la planta de Maternidad, que está presente prácticamente durante las 24 horas del día. Esto hace que, en palabras de las propias profesionales, “la gestante se sienta más segura y tranquila desde que ingresa, reduce el estrés durante la dilatación y antes del momento del parto”.

Estas medidas se suman a la que se adoptó hace escasos meses con la adaptación de la asistencia a las gestantes para que puedan recibir una atención integral, integrada y de calidad en la misma consulta, evitando desplazamientos innecesarios entre los diferentes centros sanitarios.

Hasta ese momento se trabajaba de manera independiente. Por un lado, se realizaba el control clínico de la paciente y, por otro, se hacían las ecografías. La incorporación del ecógrafo de alta gama ha permitido agilizar esta adaptación del servicio.

En definitiva, este proceso de reestructuración del Servicio de Ginecología y Obstetricia está orientado a la implantación de un nuevo modelo de trabajo, que incide positivamente en la atención que se da a cientos de pacientes y familias. De hecho, en 2024 se atendieron en el Hospital General Universitario de Albacete hasta 1.578 partos, de los que nacieron 1.609 bebés.