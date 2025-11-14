Navidad 2025

La Navidad se encenderá en Albacete el próximo 29 de noviembre

Será a partir de las 19:00 horas desde la Plaza del Altozano.

Onda Cero Albacete

Albacete

La Navidad se encenderá en Albacete el próximo 29 de noviembre
La Navidad se encenderá en Albacete el próximo 29 de noviembre | Ayuntamiento de Albacete

El alumbrado especial navideño se encenderá en un acto público y masivo junto a la Plaza del Altozano, el sábado día 29 de noviembre a las siete de la tarde.

Al igual que se ha venido haciendo en años anteriores, el Ayuntamiento convocará a la ciudadanía a un acto participativo y de diversión, durante el cual el alcalde Manuel Serrano procederá al encendido de la iluminación navideña que se está instalando en toda la ciudad, con una especial atención al eje peatonal de la Calle Ancha.

El año pasado este acto contó con la participación de niños de Afanion, y el anterior fueron usuarios de Asprona los encargados de apretar el botón junto al alcalde, en ambos casos con la presencia de miles de ciudadanos que pudieron disfrutar de un momento muy especial, como inicio de las celebraciones de Navidad y Fin de Año.

