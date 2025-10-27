El Museo del Niño rescata un siglo de educación pública en España

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, ha inaugurado la exposición ‘Aquellos trabajos escolares. Maestros y maestras de la Restauración, la Segunda República y la Dictadura’, una retrospectiva única que invita a viajar en el tiempo para conocer el sistema educativo español.

La exposición, compuesta por paneles de gran tamaño, refleja no solo la evolución pedagógica de la escuela pública en España, sino también cómo los cambios políticos y sociales de cada época se filtraban en las aulas (destacando cómo la Escuela fue utilizada como vehículo de adoctrinamiento político y religioso).

El recorrido expositivo se articula en torno a tres grandes periodos: la Restauración, la Segunda República y la Dictadura franquista. A través de ellos se puede observar la figura de las maestras y de los maestros como eje de transformación cultural y, a la vez, como instrumento del sistema político vigente.

La muestra, compuesta por dos exposiciones complementarias suma un total de 22 lonas en las que pueden verse dibujos y narraciones escritas por escolares de diferentes centros y en relación a diferentes materias, y rescata testimonios de distintas localidades de la región incluyendo los de personas de diferentes municipios de la provincia de Albacete (Pozo Cañada, Yeste, Almansa).

Se puede visitar de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de martes a viernes. Sábados de 10:00 a 14:00.