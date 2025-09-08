El Museo de la Cuchillería también se podrá visitar durante la Feria

La concejala responsable del Museo de la Cuchillería de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera, junto a la gerente de la Asociación Provincial de Empresarios y Hostelería, APEHT, Begoña Garijo, ha animado a visitar este importante espacio museístico durante los días de Feria para disfrutar de la magnífica programación que ofrece, en el marco de su XXI aniversario, con el objetivo de seguir acercando la cuchillería y las colecciones que alberga a la población y poniendo en valor nuestra historia y tradición cuchillera.

Se ha puesto en valor la importancia que tiene el Museo de la Cuchillería de Albacete a la hora de “preservar y difundir la rica tradición cuchillera con la que contamos en nuestra ciudad”, asegurando que “21 años después de su apertura, podemos decir con orgullo que este objetivo se ha cumplido con creces gracias a la colaboración de los ciudadanos, visitantes y patrocinadores”.

Un claro ejemplo de ello es la programación que ofrece el Museo de la Cuchillería del 6 al 16 de septiembre de la mano de la APEHT, apostando de manera decidida por restaurantes y bodegas de nuestra provincia para ofrecer “una experiencia culinaria en la que la creatividad y la tradición se fusionan”.

El 6 de septiembre, día en el que se celebra el XXI Aniversario del Museo de la Cuchillería, se llevaba a cabo una jornada de puertas abiertas, con entrada libre, para conocer sus instalaciones y las colecciones que alberga.

Para los próximos días:

El 9 de septiembre, a las 18:30 horas, habrá una cata de seis variedades de quesos de la mano de Alberto Guijarro Muñoz, de Guijarro y Muñoz (Albacete), patrocinado por Arcos y Bodegas María (La Recueja).

El 10 de septiembre, a las 18:30 horas, tendrá lugar un showcooking con Jesús Íñiguez y Mª Teresa Cuesta del restaurante Da Vinci de (Casas Ibáñez), patrocinado por Arcos y Bodegas La cepa de Pelayo (Alcalá del Júcar).

El 11 de septiembre, a las 18:30horas, se podrá disfrutar de un showcooking con Florentino Tébar Piqueras del restaurante Los Morunos (La Roda), patrocinado por Arcos y Bodega Finca los Aljibes (Albacete).

El 12 de septiembre, a las 18:30 horas, tendrá lugar un showcooking con Mari Llanos Santiago Diaz del restaurante Casa Félix (Villarrobledo), patrocinado por Arcos y Bodegas Campos Reales (El Provencio).

El 13 de septiembre, a las 18:30 horas, se llevará a cabo una cata-taller de corte de jamón con Óscar Escoriza y Arturo Villalba (Albacete), patrocinado por Arcos y Bodegas Don Octavio (Villarrobledo).

El 14 de septiembre, a las 12:00 horas, habrá un taller gastro infantil con Cristina Rodenas Rodríguez, de cafetería ‘El ratico’ (Albacete), patrocinado por Arcos.

El 15 de septiembre, a las 18:30 horas, habrá un nuevo showcooking con Francisco Tobarra Cano del restaurante “Casa Antonio” (Almansa), patrocinado por Arcos y Bodegas Viñedos Balmoral (Alpera)

El 16 de septiembre, a las 18:30 horas, tendrá lugar el último showcooking con Antonio Martínez Bleda del restaurante “Frontera” (Tobarra), patrocinado por Arcos y Bodegas Dobledeperez (Albatana).

Lucrecia Rodríguez de Vera ha explicado que las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en el Museo o a través de su web (www.museocuchilleria.es). Además de estas actividades, la concejala ha señalado que del 9 al 17 de septiembre se realizarán visitas guiadas gratuitas a las exposiciones temporales, con horarios a las 11:30 y a las 18:00 horas, anunciando que se han instalado unos códigos QR en las distintas salas del Museo para facilitar más aún el acceso a la información de las distintas colecciones que alberga.

Otra de las novedades, tal y como ha explicado, es el nuevo canal de WhatsApp del Museo Municipal de la Cuchillería, a través del cual se podrá acceder a información sobre exposiciones, eventos, curiosidades y mucho más.