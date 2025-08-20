Muere un trabajador de 58 años en un accidente laboral en Ayna

A las 11:30 de esta mañana, en la carretera CM-3203, en la pedanía de Royo Odrea, Aýna, un operario de 58 años ha perdido la vida en un trágico accidente laboral mientras trabajaba en un muro de contención de 20 metros de altura. El trabajador cayó en una zona de difícil acceso, lo que obligó a que los bomberos de Molinicos realizaran un rescate complicado. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el operario ya había fallecido . Se movilizó un médico de urgencia, ambulancia y helicóptero, aunque no fue posible salvarle.

Este trágico suceso suma cinco fallecidos por accidentes laborales en la región en lo que va de año, recordando la importancia de extremar las medidas de seguridad en trabajos de riesgo.