Miguel Ríos actuará en el Teatro Circo en 2026

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albacete continúa reforzando su compromiso con la programación de primer nivel dentro de la Navidad Cultural y anuncia la puesta en venta de las entradas para uno de sus grandes conciertos. Miguel Ríos regresa a nuestra ciudad con su gira ‘El último vals’, un acontecimiento musical que tendrá lugar en el Teatro Circo el próximo 3 de enero de 2026 a las 21:00 horas, con apertura de puertas desde las 20:00 horas.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, subraya que “la presencia de un artista de la talla de Miguel Ríos en la programación navideña es una clara muestra de la apuesta firme por la cultura como motor de cohesión social y dinamización”. Así mimo, sostiene que “conciertos de esta magnitud sitúan a Albacete en el mapa cultural, consolidándolo como referente dentro de la oferta musical nacional”.

Miguel Ríos ofrecerá un espectáculo en formato electroacústico acompañado de cuatro músicos multinstrumentistas que fusionan rock y country, presentando su nuevo trabajo compuesto junto al productor José Nortes y grabado íntegramente en los icónicos Black Betty Studios de Madrid. Este concierto forma parte de una gira que recorrerá los mejores teatros de España desde octubre de 2025, con paradas en el Liceu de Barcelona, el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de La Coruña o el Circo Price de Madrid, y que culminará en mayo de 2026 en La Maestranza de Sevilla.