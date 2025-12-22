El mercado navideño del Altozano permanecerá hasta el 6 de enero

Desde el pasado jueves ya están instalados y funcionando los mercadillos tradicionales de Navidad, dos de las propuestas más esperadas de la programación de la Navidad Cultural 2025/26 de Albacete. El concejal de Proximidad, Carlos Calero, que estuvo acompañado durante la presentación del evento por Ana Úbeda, presidenta de la Asociación de Artesanos de Albacete y de Pedro Buani, gerente de la Fragua de Vulcano, remarcó la apuesta del Ayuntamiento por “una Navidad activa, cercana y accesible, con actividades repartidas a lo largo de varias semanas”, pensada para todos los públicos y con especial atención a la convivencia, el comercio local y el uso de los espacios públicos.

Muestra de Artesanía

En cuanto a la XXXIII edición de la Muestra de Artesanía, se celebrará en la Plaza de la Constitución hasta el 5 de enero, organizada por el colectivo de artesanos de Albacete. En esta edición participarán dieciséis artesanos, seis de ellos procedentes de Albacete, junto a profesionales de distintas provincias españolas. La muestra ofrecerá una amplia variedad de productos artesanales, como alfarería, cerámica, cuero y piel, textil, vidrio, belenes, joyería, bisutería, cosmética natural, jabones y ropa artesanal, consolidándose como un espacio de referencia para la adquisición de piezas únicas y de autor. Además, entre los días 20 y 30 de diciembre se llevarán a cabo demostraciones de oficios artesanales, como alfarería, pintura sobre vidrio y arte floral, acercando al público los procesos creativos tradicionales y reforzando su carácter divulgativo.

Mercado Navideño

El Mercado Navideño se desarrollará en la Plaza del Altozano hasta 6 de enero. El evento estará organizado por la empresa Espectáculos AMB Producciones S.L. (La Fragua de Vulcano) y contará con 40 casetas de madera, decoradas con motivos navideños, que conformarán un entorno atractivo y acogedor. Incluirá 23 puestos de productos artesanales, con propuestas como bisutería, cuero, cosmética, platería o aromaterapia, y 17 puestos de alimentación, donde se podrán encontrar productos tradicionales como buñuelos, embutidos, empanadas, tés y otros artículos característicos de este tipo de mercados. De acuerdo con el pliego de condiciones, se garantiza la presencia de artesanos locales, reservándose un 10 % de los puestos a vendedores de Albacete, que en esta edición se concreta en la participación de cuatro expositores. Durante los días de celebración, el Mercado Navideño contará además con una amplia programación de actividades para todos los públicos, especialmente pensadas para el público infantil, con espectáculos, títeres, pasacalles, personajes navideños y propuestas participativas, en un entorno en el que el nacimiento y la iluminación navideña completarán la experiencia.