Los mayores de 25 y 45 años tienen hasta final de mes para matricularse en el curso de preparación para el examen de acceso a la Universidad

Las personas mayores de 25 y de 45 años que deseen cursar enseñanzas universitarias y no dispongan de otra vía de acceso (PAU o pruebas de acceso anteriores, FP de grado superior u titulación universitaria, entre otras) pueden matricularse hasta el 31 de octubre en el curso de preparación para el examen de acceso que convoca la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) abre hasta el 31 de octubre el plazo de matrícula del curso de preparación previo a las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años para el curso 2025-2026, un programa que se desarrolla en línea y que se adapta al horario del estudiantado, que puede consultar los vídeos de las clases en cualquier momento. El precio de matrícula es de 300 euros para los mayores de 25 años y de 150 para los mayores de 45 y la misma puede realizarse a través de la aplicación LEAD de la institución académica. El curso está abierto a personas mayores de 25 y 45 años que no tengan ninguna vía de acceso (PAU o pruebas de acceso anteriores, FP de Grado Superior u otra titulación universitaria) para acceder a enseñanzas universitarias oficiales de grado y tiene como objetivo facilitarles los conocimientos necesarios para superar con éxito las pruebas que les permitan el ingreso a la Universidad.

Horario de tarde

El programa de la actividad se cursará al completo en línea en horario de tarde, de martes a jueves, y comenzará el 3 de noviembre. El curso se adapta completamente al tiempo del alumno, ya que éste en caso de no poder asistir a clase en el horario fijado podrá consultar posteriormente el vídeo que se colgará en la plataforma de la actividad.Asimismo, el alumno gozará en todo momento de una atención personalizada a través de los diferentes recursos que ofrece el curso, como tutorías, chats y foros; de unidades didácticas exclusivas elaboradas por profesores universitarias; y tendrá a su disponibilidad equipos informáticos y conexión a Internet de la Universidad, así como los servicios de la biblioteca y las salas de estudio.