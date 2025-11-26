Más luces y un espectáculo nunca visto para celebrar la Navidad en Albacete

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha animado a los albaceteños a asistir este sábado, a partir de las 19:00 horas, a la Plaza del Altozano para disfrutar del acto organizado con motivo de la inauguración oficial del encendido de la iluminación extraordinaria de Navidad que este año será “mucho mejor y más espectacular que nunca”.

Una bonita tradición lúdica de la que el pasado año disfrutaron más de 30.000 personas que, según ha apuntado Manuel Serrano, es “una ocasión perfecta para disfrutar juntos de nuestra ciudad y de lo mucho que nos une”. El alcalde ha explicado que el acto comenzará a las 19:00 horas con la animación del speaker del Albacete Basket, Pablo Moreno, quien amenizará un evento lleno de sorpresas, con música, ilusión y los mejores deseos para la Navidad.

A partir de las 19:30 horas, Manuel Serrano ha señalado que la Banda Sinfónica Municipal, junto al coro del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, interpretará varias piezas navideñas como Jingle Bell Rock, Oh Blanca Navidad y un Popurrí de villancicos populares.

Según ha apuntado el alcalde, a las 20:00 horas, llegará el momento mágico de apretar el botón para que se enciendan todas las luces, explicando que este año serán Luna, Gema, Antonio y Andrea de la Asociación Un@Más los encargados de hacerlo, manteniendo así la bonita tradición de años anteriores, cuando lo hicieron usuarios de Asprona y de Afanion, y contribuyendo a que sea una Navidad “más inclusiva”. En este sentido, ha afirmado que “Albacete apuesta por la inclusión, la igualdad y la accesibilidad y tiene muy presente a las asociaciones sociosanitarias”.

Durante el acto, Manuel Serrano ha señalado que habrá tres puntos de reparto gratuito de chocolate para todos los asistentes, gracias a la colaboración de los comerciantes de Fecom: en la puerta de la Filmoteca, en el Paseo de la Libertad y frente a Legorburo en la calle Ancha.

El alcalde ha explicado que este año podremos disfrutar de un espectáculo inmersivo de luz y sonido a lo largo de más de 200 metros, desde la Plaza del Altozano hasta la calle del Tinte, compuesto por 15 árboles luminosos de 11 metros de alto y 60 estrellas de 2x2 metros, que se dará a conocer el día de la inauguración del alumbrado navideño en pases de 20:00, 21:00 y 21:30 horas. Un túnel de luz que, según ha señalado, ha supuesto una inversión de 421.000 euros (IVA incluido) y tiene una longitud de más del doble que el del pasado año.

Manuel Serrano ha destacado que esta iluminación emplea el novedoso material Ecogreenlux cien por cien reciclable y fabricado a partir de materiales biodegradables, que incluye además la más novedosa tecnología led, reduciendo la contaminación lumínica en un 85 por ciento y el consumo de energía en un 60 por ciento, convencido de que será un gran atractivo para los albaceteños y visitantes, y un apoyo para comerciantes y hosteleros de la zona céntrica de la ciudad.

El alcalde ha explicado que en total se ofrecerán 195 espectáculos, lo que supone casi 3.000 minutos de luz y sonido desde el día de la inauguración hasta el 7 de enero, pudiendo disfrutar de cinco pases diarios a las 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 21:30 horas durante la Navidad, recordando que el pasado año disfrutaron de todos los pases del túnel de luz de la calle Ancha más de 350.000 personas.

Después del éxito y aceptación de ediciones anteriores, Manuel Serrano ha anunciado que se lanzará un castillo de fuegos artificiales desde la azotea del Museo Municipal, sobre las 20:10 horas, para que las explosiones de luz y sonido sean la mejor bienvenida a las celebraciones navideñas.

Por último, y como fin del acto, el alcalde ha señalado que la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá el villancico ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano, pudiendo los asistentes disfrutar de la animación del speaker Pablo Moreno hasta las 21:00 horas.

Un espectáculo inmersivo único

En cuanto a la iluminación navideña de la que podremos disfrutar esta Navidad, Manuel Serrano ha explicado que este año contará con 310 arcos y más de 190 árboles que llenarán de luz y magia las calles de Albacete, de los que 250 arcos y 150 árboles decorarán la capital y 60 arcos y 40 árboles las pedanías, en horario de 18:00 a 00:00 horas hasta el 21 de diciembre, ampliándose hasta las 2:00 del 22 del próximo mes hasta el 7 de enero de 2026, contando para ello con una inversión de 165.000 euros (IVA Incluido).

El alcalde ha asegurado que seguirá trabajando para que la magia de la Navidad llegue a todos los rincones del municipio, a través de la iluminación extraordinaria, de la potente programación de Navidad Cultural y de propuestas especiales como el espectáculo de luz y sonido ‘Lucidum Natura’ en los Jardinillos, la pista de patinaje en el Recinto Ferial y muchas más sorpresas que se darán a conocer próximamente.

Manuel Serrano ha agradecido a la Diputación su “espíritu constante de lealtad institucional y colaboración con el Ayuntamiento” para promocionar la ciudad de Albacete a través de diferentes eventos, como el acto de encendido de luces y grandes pruebas deportivas y acontecimientos culturales.

Será la iluminación de toda una provincia

Por su parte, el diputado provincial, Dani Sancha, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con la ciudad, y ha explicado que esta iluminación navideña es un espacio de oportunidades para Albacete y la provincia, remarcando que “somos un territorio muy capitalino: la Feria de Albacete es la de la provincia, y creo que también la iluminación navideña de Albacete se está convirtiendo en la de toda la provincia”. De hecho, ha destacado que son muchos los vecinos y vecinas de la geografía albacetense que se desplazan hasta la ciudad para disfrutar de esta iniciativa.

Además, ha explicado que esta iluminación es el resultado de la colaboración entre administraciones “para sumar y mejorar”, aludiendo al convenio que la Diputación suscribe, desde 2022, con el Ayuntamiento (este año por valor de 60.000 euros) para fortalecer esta oferta lumínica y dinamizar social y económicamente no sólo la ciudad, sino la provincia, en Navidad, en lo que supone un importante refuerzo a la promoción del comercio, la hostelería y el turismo.

Sancha ha dejado claro que esta inversión se enmarca en una estrategia provincial, apuntando que lo que beneficia a Albacete repercute en toda la provincia; y que cuando la provincia se mueve y crece, la capital se fortalece.

En este sentido, el diputado ha señalado que el Gobierno de Santi Cabañero impulsa políticas públicas sólidas y globales que buscan beneficiar al conjunto de ayuntamientos en esta dirección, recordando que este 2025 ha destinado más de 5 millones de euros para generar dinamización, atracción, oportunidades y progreso, apostando por el turismo cultural, patrimonial, gastronómico, experiencial, como palanca real de bienestar para este territorio.

La presidenta de la Asociación Un@Más, Lourdes Alcolea, ha agradecido al Ayuntamiento su compromiso con la inclusión, así como que haya pensado en los niños y niñas de Un@Más para encender la iluminación navideña de este año, asegurando que “estamos muy ilusionados”.