Más de 40 proyecciones engloban el 'V Festival Internacional de Cine de Hellín'

El V Festival Internacional de Cine de Hellín (FECHE), que se celebrará del 15 al 21 de noviembre, contará con un programa más amplio, diverso y participativo que nunca. En la rueda de prensa de presentación participaron el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, acompañado por el alcalde de Hellín, Manuel Serena, la concejala de Cultura, María Dolores Valencia y del director del propio Festival, Ismael Olivares.

El titular de Cultura ha recordado que la Diputación “ha redoblado, casi triplicado” su aportación económica al certamen, pasando de 10.000 a 25.000 euros este 2025, una decisión que, ha dicho, “refleja la voluntad de apoyar lo que funciona, lo que genera desarrollo cultural, turístico y económico en la provincia”. Zamora ha incidido en que “el FECHE está contribuyendo a dinamizar el territorio, a crear oportunidades y a proyectar la imagen de Hellín y de la provincia más allá de nuestras fronteras”, y ha recordado que la institución impulsará además la creación de una Film Commission provincial, que servirá como “motor de atracción de rodajes, talento y producción audiovisual en Albacete”.

Un festival en expansión: más secciones, más público y más impacto

Ismael Olivares, director del FECHE, agradeció el respaldo institucional y social que ha permitido el crecimiento del festival, asegurando que “este año viviremos el mejor FECHE hasta la fecha”. El certamen contará con más de 40 proyecciones repartidas en nueve secciones: largometrajes, largometrajes especiales, cortometrajes, cortometrajes especiales, documental, Mirada Rural (que llevará el cine a las pedanías), Campos de Hellín (para el talento local), FECHE Kids (dirigida al público infantil y juvenil) y FECHEF, un innovador festival paralelo que une cine y gastronomía. Olivares destacó la incorporación de una sección documental con títulos de gran nivel como A 13.000 pies, protagonizado por el jugador de baloncesto y campeón del mundo Víctor Claver, que además visitará Hellín y ofrecerá una actividad especial en el centro deportivo X3 Sport Center el día de la clausura. También confirmó la presencia de la cineasta hellinera Gabriela Zorín con su película Anoche conquisté Tebas, premiada en la Seminci y en el Festival de Venecia, y la asistencia de productoras nacionales como Twin Freaks o el equipo de La casa en el árbol, con la actriz Sandra Escacena (protagonista de Verónica).

FECHEF: cuando el cine se saborea

Entre las principales novedades de esta edición, destaca la primera Ruta de la Tapa FECHEF, que une cine y gastronomía a través de la participación de nueve establecimientos locales, cada uno con una tapa inspirada en una película icónica —como El nombre de la rosa, Pretty Woman o Amanece que no es poco. La concejala de Cultura, María Dolores Valencia, ha explicado que la iniciativa, que se desarrollará durante todo el mes de noviembre, “ha tenido un éxito rotundo en su primer fin de semana y contribuye a que el espíritu del festival llegue a cada rincón de Hellín”.

Valencia ha destacado también el carácter abierto y descentralizado del festival: “Queremos que el cine llegue a todos los rincones de Hellín”. Por ello, las proyecciones no sólo se realizarán en el Teatro Victoria o el MUSS, sino también en espacios singulares como la Plaza de Toros, una academia de danza flamenca o el centro deportivo Padel X3, integrando así el cine en la vida cotidiana del municipio.

Además, el programa incluye actividades paralelas como un taller sobre música en el cine a cargo de Jesús Miguel Pérez Castro y una charla sobre bullying y su representación audiovisual, reafirmando la vocación social y educativa del certamen.